Kolizja statków w cieśninie Wielki Bełt. Wybuchł pożar

Jak informuje agencja prasowa Ritzau, potwierdziło to duńskie dowództwo wojskowe.

Nikt nie odniósł obrażeń, nie doszło też do wycieku paliwa - poinformował dowódca Klaus Rasmussen. - O godzinie 6.30 poinformowano nas, że dwa okręty zderzyły się na północ od Romso. Na jednym statku wybuchł ogień - powiedział. - Na statek handlowy spadły dwa kontenery. W jednym z nich wybuchł pożar - dodał.

Oba statki zakotwiczyły po kolizji.

- Przejmiemy pełnš kontrolę nad sytuacjš. Musimy upewnić się, że statki sš wystarczajšco zdatne do żeglugi, aby przenieœć się w inne miejsce - zaznaczył Rasmussen.

Uważa się, że oba statki miały dziury ponad poziomem wody.

De to skibe er vak fra sejlruten, og situationen er under kontrol. Der bliver arbejdet pa at finde de sidste containere i vandet, sa skibe igen kan fardes sikkert pa Storebalt. Den endelige arsag til sammenstodet findes forst senere. #forsvardk #vardatkampefor pic.twitter.com/bN8Y3rOoQl