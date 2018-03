USA: Sześć ofiar zawalenia się mostu dla pieszych

Wczeœniej nieoficjalnie informowano o co najmniej szeœciu ofiarach œmiertelnych.

Władze uniwersytetu wydały komunikat w tej sprawie. W opublikowanym oœwiadczeniu przekazano, że uczelnia œciœle współpracuje z osobami udzielajšcymi pomocy na miejscu zdarzenia.

Na nagraniach widać fragmenty samochodów wystajšcych spod gruzów. Jeden ze œwiadków zdarzenia powiedział w rozmowie z ABC News, że krzyki osób znajdujšcych się w samochodach były "przerażajšce".

Trasa biegnšca nad kładkš została zamknięta na poczštku miesišca. Władze uczelni chwaliły się ekspresowym tempem ważšcej 950 ton konstrukcji. Kładka została zainstalowana w zaledwie kilka godzin. Dzięki temu rozwišzano problem dojazdu dla studentów i mieszkańców Miami.

First-of-its-kind pedestrian bridge “swings” into place. “FIU is about building bridges and student safety. This project accomplishes our mission beautifully,” -President Mark B. Rosenberg. https://t.co/x8gPM9A4DG #worldsahead pic.twitter.com/mPEMeh2zmw