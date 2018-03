Niemcy: Zderzenie tramwajów w Kolonii. Ponad 40 rannych

Rzecznik policji w Kolonii potwierdził w pištek rano, że test alkomatem jednego z motorniczych dał pozytywny wynik. Policja nie opublikowała jednak jeszcze wyników badań krwi.

55-letni motorniczy wjechał prowadzonym przez siebie pojazdem linii 18 w inny tramwaj, który już stał na przystanku Eifelwall.

Uderzenie było tak silne, że w tramwajach wyleciały szyby, a pierwszy z pojazdów wypadł z szyn.

Jeden z pasażerów został poważnie ranny, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mniejsze obrażenia odniosło kilkadziesišt innych osób.

Over 40 people have been injured after two trams collided in central Cologne https://t.co/mLRjsL6zSC pic.twitter.com/siJTRGD79m