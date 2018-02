Zderzenie pociągów w Austrii. Są ranni

Pocišgi zderzyły się około godziny 12.45.

Do zderzenia pocišgów doszło w prowincji Styria w œrodkowej Austrii.

Przyczynš wypadku mogło być wykolejenie jednego ze składów, ale nie jest to jeszcze pewne. Zdaniem portalu diepresse.com, w zderzeniu brał udział pocišg EuroCity jadšcy z Grazu do Saarbruecken w Niemczech i podmiejska kolejka (S-Bahn).

Obszar między Niklasdorf i Leoben jest obecnie zamknięty

Jak informuje portal kleinezeitung.at, na miejscu sš służby ratunkowe. Przeprowadzana jest akcja poszukiwawczo-ratownicza. Na miejsce wysłano 19 karetek, a kolejnych 20 jest w gotowoœci - poinformował Lucas Kundigraber z Czerwonego Krzyża.

Na razie przyczyny wypadku nie sš znane.

