Rosja: An-148 rozbił się przez lód na czujnikach?

Samolot spadł 11 lutego kilka minut po wystartowaniu z lotniska Moskwa-Domodiedowo.

Samolot rozbił się ok. 80 km od Moskwy. Leciał do Orska. Na pokładzie znajdowało się 65 pasażerów i szeœciu członków załogi.

Wstępne ustalenia wskazujš, że pilot mógł otrzymywać złe odczyty dotyczšce prędkoœci maszyny, co było efektem pokrycia lodem czujników pomiaru prędkoœci.

Już wczeœniej media informowały, że samolot po starcie nagle zaczšł gwałtownie tracić wysokoœć. W sieci pojawiło się też nagranie z kamery monitoringu, na którym widać jak maszyna rozbija się o ziemię - co przeczyło teoriom o wybuchu w powietrzu (w momencie uderzenia w ziemię maszyna była cała, wybuch nastšpił dopiero po upadku maszyny).

