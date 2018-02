Elisabeth Revol: Wydawało mi się, że dostaję herbatę. Zdjęłam buty

Elisabeth Revol powiedziała, że jej odmrożenia spowodowane sš tym, że przez pięć godzin była na œniegu boso. Zdjęła buty, gdyż miała halucynacje.

- Wydawało mi się, że ludzie przynoszš mi goršcš herbatę i żeby im podziękować powinnam zdjšć but i go oddać - mówiła Elisabeth Revol agencji AFP. Po pięciu godzinach przebywania boso na œniegu rozwinęły się u niej poważne odmrożenia.

Jak informuje Radio Zet, francuska himalaistka w pierwszym od czasu przylotu z Pakistanu wywiadzie udzielonym agencji AFP, opowiedziała szczegóły dotyczšce akcji ratunkowej pod Nanga Parbat. Jak podkreœla himalaistka, była to dla niej "niezwykła przygoda, która zmieniła się w dramat”.

Gdy Francuzka zaczęła schodzić z Nanga Parbat, liczyła na to, że szybko nadejdzie pomoc. Nie miała ze sobš namiotu, kołdry ani œpiwora. Gdy nie udało się jej spotkać ratowników, musiała spędzić noc w szczelinie. Doœwiadczyła wtedy halucynacji. Jak opowiadała, wydawało jej się, że widzi ludzi, którzy dajš jej goršcš herbatę. Chcšc się odwdzięczyć, uznała, że powinna oddać im swój but. Przez pięć godzin himalaistka chodziła boso po œniegu, przez co rozwinęły się u niej poważne odmrożenia.

Jak podaje Radio Zet, himalaistka twierdzi także, że pozostawienie Tomasza Mackiewicza nie było jej decyzjš. - To nie była moja decyzja. Została mi narzucona - powiedziała Elisabeth Revol dodajšc, że to Pakistańczycy, którzy organizowali akcję ratunkowš polecili jej zejœć na dół.

Revol już czwarty próbowała zdobyć szczyt Nanga Parbat. Wyruszyła w parze z Tomaszem Mackiewiczem. Mimo, że według niej zdobyli szczyt, w drodze powrotnej utknęli na wysokoœci około 7400 metrów. Revol zeszła niżej, dzięki czemu udało się jš uratować. Ratownikom nie udało się jednak dotrzeć do Tomasza Mackiewicza. Elisabeth Revol informowała, że zostawiła himalaistę, gdy był w stanie agonalnym i nie było z nim kontaktu.