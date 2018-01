Przyjaciółka Elisabeth Revol: To był koszmar

Przyjaciółka Elisabeth Revol powiedziała, że uratowanie himalaistki było cudem oraz, że ostatnie dni były dla niej koszmarem.

W wywiadzie dla Onetu, przyjaciółka himalaistki Elisabeth Revol, z którš Tomasz Mackiewicz zdobył szczyt Nanga Parbat, opowiedziała o koszmarze jaki przeżywała podczas ostatnich kilku dni.

- Uratowanie Eli to cud. Proszę sobie wyobrazić, co działo się w jej głowie, gdy musiała podjšć decyzję o opuszczeniu Tomka. Robiła wszystko, by go ratować. Wykazała się wielkš odwagš - podkreœlała Masha Gordon. - Od momentu, gdy dowiedzieliœmy się, że jest w niebezpieczeństwie do chwili przetransportowania jej do szpitala minęły 72 godziny i to był niezwykle trudny czas, wpadaliœmy ze skrajnoœci w skrajnoœci - dodała.

Gordon podkreœlała także, że szczęœliwie złożyło się, że polscy himalaiœci mogli przeprowadzić akcję ratunkowš oraz, że wykazali się oni bohaterstwem. - Wykazali się wielkš odwagš, gdyby nie to, Eli miałaby bardzo małe szanse na przeżycie - powiedziała i podkreœliła, że akcja opóŸniona została głównie przez Pakistan. - Trzeba zrozumieć, że na poczštku akcji straciliœmy 24 godziny przez to, że pakistańskie wojsko chciało gwarancji finansowej - zaznaczyła.

Choć wielu może nie rozumieć, co kieruje wspinaczami chcšcymi zdobywać tak wysokie i trudne szczyty, Masha Gordon doskonale to rozumiała. Podkreœlała, że Elisabeth Revol dokonała tego jako pierwsza kobieta. - Kiedy jesteœ na takiej wysokoœci, jesteœ w niebezpieczeństwie. Gdy otrzymaliœmy od niej sygnał, od razu wiedzieliœmy, że sytuacja jest bardzo poważna. Widzieliœmy też na "trackerze", że Eli podejmuje desperackie próby, by sprowadzić Tomka - mówiła w wywiadzie dla Onetu. - Sygnał otrzymaliœmy, gdy byli na wysokoœci 7400 m, a póŸniej informowano, że Tomek jest na wysokoœci 7200 m. Pokonanie tej drogi zajęło im bardzo wiele czasu, bo Tomek nie mógł się poruszać. Ona jest drobniutka. Była z partnerem, który nie mógł się poruszać, w dodatku w takich warunkach trudno jest oddychać i poruszać się - dodała.

W rozmowie, Masha Gordon wielokrotnie powtarzała, że polscy himalaiœci dokonali niemal niemożliwego i wykazali się niezwykła odwagš. - Denis Urubko i Adam Bielecki spisali się niesamowicie. Mieli trochę szczęœcia, że natrafili na dobre warunki, skały nie były oblodzone i mogli poruszać się bardzo szybko. To niezwykli ludzie i niezwykli himalaiœci - powiedziała.

Gordon podkreœlała, że na poczštku, gdy nie było informacji, czy Elisabeth Revol została znaleziona przez Bieleckiego i Urubko, wszystkim towarzyszyły nerwy. - O godzinie 9 francuskiego czasu dostaliœmy informację, że jš znaleŸli. Nie wiedzieliœmy jednak, czy schodzš i w jakim stanie jest Eli. Znów staraliœmy się œledzić ich ruchy na „trackerze" - powiedziała Gordon.

Przyjaciółka Revol powiedziała również, że Tomasz Mackiewicz był dla Elisabeth nie tylko partnerem do zdobycia szczytu, ale również przyjacielem oraz, że decyzja o zostawieniu go musiała być dla niej niesamowicie trudna. - Oczywiœcie, mogę sobie tylko wyobrazić, jak trudne to było. Proszę pomyœleć, jaka burza musiała panować w jej głowie i przez co przeszła. Jeœli nie mogła już pomóc Tomaszowi, co mogła zrobić? Jesteœ w takiej sytuacji i uœwiadamiasz sobie, że jeœli nie zaczniesz się ratować, umrzesz. Ale nie chcę wypowiadać się za Eli - powiedziała Gordon.

Jak podaje sport.pl, przyjaciółka uratowanej Francuzki zaapelowała również do internautów, aby kontynuowali zbiórkę pieniędzy, która miała na celu zebranie œrodków na akcję ratunkowš na Nanga Parbat. Wpłacone pienišdze zostanš przekazane rodzinie Tomasza Mackiewicza. „Proszę, proszę, proszę, kontynuujcie zbiórkę dla żony Tomka, Anny i jego trójki dzieci. Jesteœmy zdruzgotani tym, że ekipa ratunkowa nie była w stanie mu pomóc” - napisała na Facebooku Gordon.

Celem akcji zorganizowanej przez Mashę Gordon jest zebranie 150 tysięcy euro. W cišgu trzech dni pienišdze wpłaciło ponad 5 tysięcy osób. Na koncie zbiórki jak na razie znajduje się około 120 tysięcy.

Tomasz Mackiewicz po raz siódmy podjšł próbę wejœcia zimš na Nanga Parbat, a Elisabeth Revol po raz czwarty. W grudniu wyruszyli we dwójkę, działali w stylu alpejskim, sportowym, bez żadnego wsparcia ze strony tragarzy oraz nie majšc tlenu w butlach.

Elisabeth Revol została uratowana przez ekipę ratunkowš z Adamem Bieleckim i Denisem Urubko na czele. Uwięziony pod szczytem Nanga Parbat Tomasz Mackiewicz był niestety bez szans. Gdy pogoda się załamała, himalaiœci nie mieli jak mu udzielić pomocy. „Udało się niemożliwe. Razem z Elisabeth Revol i Denisem Urubko u podstawy œciany Diamir. Jestem zmęczony, ale bardzo szczęœliwy. Dziękuje za wszystkie ciepłe słowa. Przykro mi ale nie mieliœmy żadnych szans pomóc Tomkowi :( „ - napisał na Facebooku Adam Bielecki.