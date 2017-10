Łódzkie: Wypadek autobusu, 16 pasażerów rannych

Co najmniej 16 pasażerów autobusu MZK zostało rannych po zderzeniu z samochodem osobowym na drodze krajowej nr 91 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. Najbardziej poszkodowanych przewieziono do szpitali – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa piotrkowskiej policji.

- Do zdarzenia pojazdów doszło przed godz. 10. Należący do lokalnego przewoźnika MZK autobus, w którym z Rozprzy w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego podróżowało w sumie 29 osób, w okolicach miejscowości Milejów zderzył się z fiatem doblo, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W wyniku wypadku 16 najbardziej poszkodowanych pasażerów z różnymi obrażeniami trafiło do szpitali m.in. w Piotrkowie Tryb. i Bełchatowie – powiedziała PAP asp. Ilona Sidorko z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Poszkodowanych może być jednak więcej. Nie miejscu działa sztab kryzysowy powołany przez wójta gminy Rozprza, pracują policja i straż pożarna.

Asp. Sidorko dodała, że kierowca busa miał uprawienia do przewożenia takiej liczby osób. Zaznaczyła, że obaj kierujący byli trzeźwi.

Droga krajowa nr 91 w obu kierunkach jest zablokowana. Policja kieruje ruchem na objazdy drogami lokalnymi, przez miejscowości Janówka i Longinówka. Zdaniem asp. Sidorko, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.