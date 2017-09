Iran: Wypadek autobusu, 12 uczennic nie żyje

Jak przekonać szefa do awansu?

33 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitali, 10 z nich jest w stanie krytycznym. Uczennice miały wziąć udział w krajowej konferencji dla utalentowanej młodzieży.

Do wypadku autobusu wiozącego 45 nastoletnich uczennic doszło nocą na drodze łączącej miasta Darab i Sziraz, ok. 1000 km na południe od stolicy kraju, Teheranu.

Rocznie w Iranie na drogach ginie ok. 17 tys. osób. Jest to jedna z największych liczb ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na świecie. Przyczynia się do tego m.in. nieprzestrzeganie przepisów i zły stan pojazdów.