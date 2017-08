USA: Eksplozje w zalanych przez powódź zakładach chemicznych

Jak przekonać szefa do awansu?

USA: Co najmniej dziewięć ofiar powodzi w Teksasie

O tym, że do pożaru albo eksplozji w zakładach dojdzie w ciągu sześciu dni mówił w środę szef koncernu Arkema na Amerykę Północną, Richard Rowe.

Powodem są pozostawione w zakładach substancje, które wymagają trzymania w niskich temperaturach. Huragan Harvey, który przekształcił się w burzę tropikalną, odciął dostawy prądu do zakładów, co przerwało działanie aparatów chłodzących. Próbowano przełączyć się na zasilanie z awaryjnych generatorów prądu, ale i one zostały zalane wodą.

We wtorek firma ewakuowała z zakładów ostatnich 11 członków personelu. Z powodu zagrożenia eksplozją lokalne władze nakazały opuszczenie domów wszystkim mieszkańcom w promieniu 2,4 km.