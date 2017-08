Egipt: Autokar spadł z wiaduktu. 14 ofiar śmiertelnych

Foto: Fotolia

Co najmniej 14 osób zginęło, a 42 zostały ranne w wypadku autokaru na północy Egiptu. Pojazd spadł z wiaduktu po zderzeniu z furgonetką - oświadczył egipski resort zdrowia. Do zdarzenia doszło w prowincji Bani Suwajf, ok. 100 km na południe od Kairu.