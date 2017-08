Wielka Brytania: Ewakuacja stacji metra w centrum Londynu z powodu pożaru

Londyńskie pogotowie poinformowało, że czterem osobom udzielono pomocy lekarskiej ze względu na podejrzenie zatrucia dymem, a dwie zostały przyjęte na dalszą obserwację do szpitala.

Wielu internautów zamieściło w sieci zdjęcia, pokazujące dym wydobywający się z podwozia stojącego na peronie pociągu. - Pożar na linii Bakerloo, świetny początek piątku - ironizował jeden z nich.

Jeden z podróżnych tłumaczył w rozmowie z porannym programem BBC Victoria Derbyshire, że widział, jak na peron wjechał pociąg w chmurze dymu. - Wiele osób zakrywało sobie usta i kaszlało wychodząc z wagonu - relacjonował.

Na miejscu zdarzenia obecna jest londyńska straż pożarna, a stacja Oxford Circus pozostaje zamknięta dla pasażerów. Brązowa linia metra Bakerloo łącząca południe miasta z północnym-zachodem jeździ tylko w kierunku południowym.

Lots of first responders at Oxford Circus tube station this morning. Fire on the bakerloo one. Hope everyone is fine. #oxfordcircus @TfL pic.twitter.com/OnroRH3lm6