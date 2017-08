Prezydent złożył kondolencje rodzinom ofiar nawałnic

"Składam wyrazy głębokiego współczucia bliskim wszystkich ofiar. Chcę zapewnić, że w tym dramatycznym doświadczeniu nie są Państwo sami. Dlatego kieruję do Państwa serdeczne myśli i jako Prezydent zapewniam, że władze Rzeczypospolitej uczynią wszystko, co w ich mocy, by zapewnić Państwu potrzebną pomoc" - zwrócił się prezydent do rodzin ofiar nawałnic. Kondolencje zamieszczono na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

"Niezwykle gwałtowne i tragiczne w skutkach burze, które przeszły nad Polską, nocą z piątku na sobotę, dotknęły setek tysięcy mieszkańców Pomorza, Kujaw, Dolnego Śląska i Wielkopolski" - przypomniał prezydent. Dodał, że sześć osób poniosło śmierć, a co najmniej kilkadziesiąt zostało rannych; liczne rodziny utraciły dach nad głową, a żywioł zniszczył dorobek ich życia.

Gwałtowne burze, a miejscami nawet trąby powietrzne przeszły przez Polskę w nocy z piątku na sobotę. W efekcie nawałnic śmierć poniosło w Pomorskiem pięć osób, w tym dwie nastolatki, które przebywały na obozie harcerskim w miejscowości Suszek. Ponad 50 osób, w tym 38 uczestników obozu w Suszku, doznało też różnego rodzaju obrażeń

Kolejną ofiarą nawałnic jest 60-letnia kobieta, która na skutek urazu głowy zmarła w niedzielę w Lesznie.