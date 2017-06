Iran: Wybuch w supermarkecie. Są ranni

Foto: By Darvaze_Ghoran11.jpg: ??? Hafeziyeh_0457.JPG: Mardetanha Persepolis_relief_sud_P100C_bas.jpg: Pentocelo Shiraz_Botanical_Garden.jpg: Nick Taylor fa:??????:395px-Dsc07428.jpg: Sadegh Mousavi The original uploader was Farzaaaad2000 at Persian Wikipedia

W supermarkecie w mieście Sziraz, na południowym zachodzie Iranu, doszło do eksplozji, która wywołała pożar - podała w sobotę agencja prasowa IRNA.