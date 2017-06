Turyn: Dwóch mężczyzn podejrzanych o wywołanie paniki

Foto: PAP/ EPA

Dwóch młodych mężczyzn przyznało się do wywołania fałszywego alarmu, który w sobotę doprowadził do wybuchu paniki na placu w Turynie - podały w niedzielę włoskie media. "Corriere della Sera" twierdzi, że jeden z mężczyzn powiedział, iż była to chęć popisania się.