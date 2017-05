Meksyk: 14 osób zginęło w eksplozji magazynu fajerwerków

Według lokalnych mediów, wśród ofiar jest 11 nieletnich, ale władze tego nie potwierdzają. Rannych przewieziono do stolicy stanu, Puebli.

Tragedia wydarzyła się w nocy w miejscowości San Isidro, ok. 270 km od Miasta Meksyk, podczas przygotowań do odpustu patrona miasta św. Izydora Oracza, przypadającego w poniedziałek 15 maja. Do pomieszczenia, gdzie były przechowywane fajerwerki i w którym przebywali ludzie, ktoś wrzucił racę, która spadła na materiały pirotechniczne.

W grudniu 2016 roku w eksplozji fajerwerków na targowisku San Pablito w mieście Tultepec, położonym w odległości 32 km na północ od stolicy Meksyku, zginęły 42 osoby a 70 odniosło obrażenia.