Alkohol w krwi górników, którzy zginęli w kopalni Rudna

Foto: Fotorzepa, Grzegorz Hawalej

We krwi trzech górników, którzy w ubiegłym roku zginęli w wyniku silnego wstrząsu w należącej do KGHM kopalni Rudna, wykryto niewielkie stężenie alkoholu. We krwi kolejne ofiary zaś śladowe ilości metamfetaminy – podała Prokuratura Okręgowa w Legnicy.