Rosja: W Moskwie pociąg podmiejski zderzył się z pociągiem dalekobieżnym

Co najmniej 31 osób zostało rannych w wypadku kolejowym, do którego doszło w sobotę wieczorem w stolicy Rosji, Moskwie. Pociąg podmiejski zderzył się z pociągiem dalekobieżnym jadącym z Moskwy do Brześcia.