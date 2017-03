Etopia: Już 113 ofiar katastrofy na wysypisku śmieci

Wcześniej informowano o co najmniej 65 ofiarach śmiertelnych.

Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Tony śmieci zasypały ok. 30 prowizorycznych szałasów służących za domy mieszkańcom wysypiska. Większość ofiar to osoby, które przeczesują góry śmieci w poszukiwaniu rzeczy mających jakąkolwiek wartość, by je następnie sprzedać. Według BBC w ten sposób żyją setki ludzi; wielu z nich mieszka tam na stałe.

Zdaniem cytowanego przez portal świadka w momencie zdarzenia na wysypisku było ok. 150 osób.

Wysypisko śmieci Koshe powstało ok. 40 lat temu. Jest największe w Etiopii. Leży na obrzeżach Addis Abeby, metropolii liczącej ok. 4 mln mieszkańców, która w szybkim tempie się rozrasta.