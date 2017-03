USA: Pociąg uderzył w autobus. Są zabici

Według niego autobus, w którym znajdowało się co najmniej 50 osób, był pchany po torach na dystansie około stu metrów. Rzecznik nie był w stanie uściślić, ile osób zginęło, a ile zostało rannych.

Amerykańskie media podają informację o co najmniej trzech zabitych.

Crews are working to extract as many people from the bus as possible. Several people have already been airlifted to the hospital pic.twitter.com/t3yQlldEpt