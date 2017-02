Czechy: Eksplozje w fabryce amunicji, kilkunastu rannych

Foto: 123RF

Do serii eksplozji doszło w czeskiej fabryce amunicji w mieście Policzka, ok. 140 km na wschód od Pragi. Co najmniej 19 osób zostało rannych, w tym trzy ciężko - informuje agencja CTK.