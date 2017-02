Media: wybuch w elektrowni jądrowej, brak zagrożenia promieniowaniem

Pięć osób zostało niegroźnie rannych, są lekko podtrute.

Ze względów bezpieczeństwa zatrzymana została praca jednego z dwóch reaktorów.

Lokalne władze wykluczają, aby istniało zagrożenie promieniowaniem - podał dziennik "Ouest-France" na swej stronie internetowej.

#France|Explosion at French nuclear plant in #Flamanville ,injuries feared but no contamination risk pic.twitter.com/p1ufp5iaRP