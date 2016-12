Łomianki: Pożar w domu, w którym składowano fajerwerki

Do wybuchu - najprawdopodobniej fajerwerków - i pożaru budynku oraz przylegającego do niego garażu doszło ok. godz. 14. Część budowli zawaliła się. Jak podał rzecznik PSP, jedna osoba została poszkodowana. Trwają też poszukiwania jednej osoby.

- Pożar został już opanowany, trwa dogaszanie budynku. Zostanie on następnie bardzo dokładnie przeszukany - podkreślił Frątczak.

Na miejsce skierowano specjalną grupę poszukiwawczo-ratowniczą, wyposażoną m.in. w sprzęt, który posłuży do zabezpieczenia konstrukcji budynku.

Bezpośrednia przyczyna pożaru na razie nie jest znana - ustalą ją strażacy oraz policjanci.