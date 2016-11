Wstrząs w kopalni Rudna w Polkowicach, trzy osoby nie żyją

Do trzech wzrosła liczba górników, którzy zginęli po wczorajszym silnym wstrząsie w kopalni miedzi Rudna. Poszukiwanych jest jeszcze pięciu pracowników. Ratownicy widzą kolejnego górnika i próbują się do niego dostać. Może to potrwać kilkadziesiąt minut.