Wstrząs w kopalni Rudna w Polkowicach, dwie osoby nie żyją

Foto: materiały prasowe, KGHM

Sześciu górników nadal jest poszukiwanych w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach (Dolnośląskie), gdzie we wtorek wieczorem doszło do silnego wstrząsu. W rezultacie wstrząsu dwóch górników poniosło śmierć.