Tragedia w kopalni Rudna: Premier Beata Szydło jedzie na Dolny Śląsk

W należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach (Dolnośląskie) we wtorek wieczorem doszło do silnego wstrząsu. W rezultacie wstrząsu dwóch górników poniosło śmierć, sześciu górników nadal jest poszukiwanych. Jak podano, skala zniszczeń jest zaskakująco duża.

Premier Szydło ma zaplanowane spotkanie z premierem Malty Josephem Muscatem o godz. 10.

Na godz. 11:05 przewidziano oświadczenia dla mediów.

- W środę nie odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów, zaplanowane jest w innym terminie - poinformował jednocześnie Bochenek.