"Die Zeit": W sprawie Smoleńska od dawna nie chodzi o prawdę

O tym, jak "z wypadku zrobiono morderstwo, z morderstwa mit, a z mitu politykę" pisze niemiecki tygodnik "Die Zeit", komentujšc nadchodzšcš rocznicę katastrofy w Smoleńsku.

„10 kwietnia 2010 roku jest punktem zwrotnym w najnowszej historii Polski. Każdy (Polak) przypomina sobie, gdzie był w chwili, gdy usłyszał tę wiadomoœć. Smoleńsk jest dla wielu Polaków tym, czym dla Stanów Zjednoczonych było zamordowanie Johna F. Kennedy'ego. Istnieje czas po (Smoleńsku) i przed (Smoleńskiem), a wielu wydarzeń, które od tamtego czasu miały miejsce w Polsce, bez Smoleńska nie da się wyjaœnić" – piszš Olivia Kortas i Matthias Krupa. „To, co na poczštku było narodowš tragediš, przekształciło się z czasem w wojnę religijnš, która głęboko podzieliła kraj" - czytamy w najnowszym wydaniu „Die Zeit".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Smoleńsk narodowym mitem

„Polska prawica przeformowała katastrofę w narodowy mit, bez którego PiS nie rzšdziłby dziœ w Polsce. By utrzymywać ten mit przy życiu, Jarosław Kaczyński i jego wspólnota gromadzš się raz w miesišcu w koœciele (Katedrze œw. Jana) i przed Pałacem Prezydenckim" – kontynuujš niemieccy dziennikarze.

„Częœciš mitu sš pieczołowicie pielęgnowane wštpliwoœci co do rzeczywistego przebiegu katastrofy w Smoleńsku. Czy była to tragedia, katastrofa? Czy może jednak nie był to wypadek? – piszš autorzy o wštpliwoœciach wyrażanych przez częœć polskiego społeczeństwa. Na przykładzie Piotra Walentynowicza, wnuka Anny Walentynowicz, autorzy przedstawiajš argumenty osób odrzucajšcych oficjalnš wersję przebiegu katastrofy i "domagajšcych się prawdy".

Zbrodnia w Katyniu

„Die Zeit" pisze o zbrodni na polskich oficerach w Katyniu i przypomina, że Lech Kaczyński byłby pierwszym polskim prezydentem, któremu dane byłoby złożyć hołd polskim ofiarom w tym miejscu.

Kortas i Krupa zwracajš uwagę na odprężenie w relacjach polsko-rosyjskich w 2010 roku i przypominajš, że do wypadku doszło na długo przed aneksjš Krymu, wojnš na Ukrainie i rosyjskimi cyberatakami. Przypominajš, że nawet Jarosław Kaczyński skierował zaraz po katastrofie do „rosyjskich przyjaciół" przesłanie wideo, w którym „dziękował za łzy i znicze". „Istniejš wydarzenia, które mogš zmienić bieg historii" – powiedział wówczas szef PiS.

Autorzy piszš, że dwa lata póŸniej Kaczyński powiedział, że czuje, iż jego brat został zamordowany. „Straszne podejrzenie: wypadek nie był wypadkiem, tylko mógł być zamachem. Byłby to polityczny mord nie majšcy precedensu w historii Europy" – piszš Kortas i Krupa.

Po jednoœci podział

Dziennikarze „Die Zeit" zwracajš uwagę na jednoœć demonstrowanš przez Polaków w pierwszych dniach po katastrofie, która jednak „nie trwała długo". Jak tłumaczš, „konserwatysta Lech Kaczyński był kontrowersyjnym prezydentem", a decyzja, by pochować go na Wawelu „zirytowała" wielu obywateli. Z kolei wiele osób o poglšdach konserwatywnych nie wierzyło w to, że premier Donald Tusk naprawdę żałuje œmierci Lecha Kaczyńskiego.

Historia œledztwa

„Die Zeit" przedstawia historię œledztwa smoleńskiego, przytaczajšc opinie zarówno eksperta rzšdowego Macieja Laska, jak i Antoniego Macierewicza, zwolennika tezy o eksplozji i odpowiedzialnoœci Rosji. Po dojœciu do władzy PiS w 2015 roku powołano nowš komisję. „Nie było żadnych nowych ustaleń, lecz mit nie mógł ulec wychłodzeniu" – komentuje „Die Zeit". „Dla Jarosława Kaczyńskiego i częœci PiS teza o morderstwie stała się ważnym elementem politycznego wyznania" – piszš autorzy.

Kortas i Krupa opisujš ostatniš miesięcznicę, zarzucajšc PiS-owi, że chociaż w Smoleńsku zginęli przedstawiciele różnych nurtów politycznych, partia Jarosława Kaczyńskiego „przywłaszczyła sobie" pamięć o ofiarach.

„Antoni Macierewicz zamierza w najbliższej przyszłoœci, być może w (ósmš) rocznicę, przedstawić nowe fakty. Maciej Lasek skomentuje je na Twitterze i udzieli kilku wywiadów. Walka o Smoleńsk toczy się dalej. Od dawna nie chodzi w niej o prawdę" – kończš swój dwustronicowy reportaż Kortas i Krupa.