Bogusław Chrabota: Zostaliśmy ze Smoleńskiem sami

I zostaliœmy z tym swoim nieszczęœciem sami. Nie pierwszy raz zresztš. Osiem lat po smoleńskiej tragedii sprawa wcišż jest otwarta, wcišż boli.

Pochylam się z szacunkiem przed tymi, którzy nie przerwali żałoby, z całego serca im współczuję jako człowiek, chrzeœcijanin i obywatel, ale nie może być tak, że żałoba okrywa cały kraj i cišży mu na wiecznoœć. Smoleńsk musi w końcu przestać być osiš politycznego sporu nad Wisłš, musi przestać dzielić, a znów zaczšć łšczyć i wzmacniać nas jako naród.

Poniżej dalsza częœć artykułu

A to przecież możliwe, wystarczy przypomnieć sobie pierwsze chwile po tragedii, które zmobilizowały nas do wysiłku, także moralnego, do empatii i współdziałania. To morze œwieczek pierwszego wieczoru jak kraj długi i szeroki, to podniosła uroczystoœć sprowadzenia do kraju trumien, to piękne, słoneczne popołudnie 18 kwietnia w Krakowie, kiedy żegnaliœmy pod Wawelem zmarłego prezydenta œp. Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonkę. Nie było podziałów; współczucie było powszechne, tak jak poczucie wspólnej straty.

Nieszczęœcie zaczęło się dopiero póŸniej, kiedy nad grobami ofiar odezwała się polityka. Nie chcę obarczać winš nikogo z imienia, ale œwietnie pamiętam zarówno skandaliczne, bez cienia szacunku wypowiedzi przeciwników Lecha Kaczyńskiego, jak i niepotrzebne, zawadiackie okrzyki z drugiej strony barykady. Już wtedy jednoœć prysnęła i posługiwano się prawdš oraz półprawdami o tej tragedii na potrzeby polityki. Pojawili się kapłani kultu i pajace smoleńskiej kontestacji. Fundamentalnym błędem było nieposzanowanie szczerych i spontanicznych manifestacji na Krakowskim Przedmieœciu przez jednych i instrumentalizacja ich na rzecz sporu politycznego przez drugich. Podjęto żenujšcy spór o krzyż ustawiony przez harcerzy. Przegapiono też moment, kiedy przed Pałacem Prezydenckim należało postawić pomnik; był nawet dobry i godny projekt, który w żaden sposób nie naruszał spójnoœci architektonicznej miejsca. Myœlę o tak zwanym pomniku œwiatła, 96 kolumnach œwietlnych poœwięconych pamięci 96 ofiar katastrofy. Do dziœ nie rozumiem, dlaczego warszawski ratusz przeoczył tę szansę na narodowe porozumienie. Idea była wszak popierana przez wielu ludzi dobrej woli, niekoniecznie zanurzonych w odmętach coraz bardziej gęstniejšcego sporu.

Czemu przegrano sprawę raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych zwanej potocznie komisjš Millera? Czemu nie dopuszczono do niej tych, którzy wobec jej ustaleń mieli wštpliwoœci, czemu nie zneutralizowano rodzšcej się krytyki? Przecież było to możliwe, tak jak planowana wiele razy i nigdy niezorganizowana konferencja, na której można byłoby skonfrontować przeciwne hipotezy. Czy więcej było w tym formalizmu czy złej woli? Sam nie wiem.

Wiem natomiast, z czym zostaliœmy po tych oœmiu latach. Głęboki, a może najgłębszy od stanu wojennego podział wœród Polaków, przepaœć nie do zasypania i skumulowane emocje. Niechęć, a nawet wrogoœć po dwóch stronach muru, który przebiega przez œrodek polityki, œrodowisk akademickich, mediów, lokalnych społecznoœci, rodzin nawet. Niekończšce się i bezproduktywne prace komisji i prokuratur, angażowanie ludzi często niekompetentnych albo nieodpowiedzialnych, by potem wymazywać gumkš myszkš ich udział w dochodzeniu prawdy. I wielki cień Kremla nad wszystkim i wszystkimi. Kremla, który jak za czasów carskich namiestników, Paskiewiczów, Bergów i Hurków, wie doskonale, że najgorsza dla Moskwy jest jednoœć Polaków, a najłatwiejsza sztuka ich skłócenia. Robi to doskonale, odmawiajšc współpracy z polskš prokuraturš, przetrzymujšc dowody, odmawiajšc ich wydania. Najbardziej haniebne jest zawłaszczenie wraku samolotu, który gdyby był w Warszawie, mógłby przecišć polskie spory. Nieraz słyszę o złej woli Warszawy w relacjach z Moskwš i polskiej rusofobii. Ale czyż nie najlepszym testem na intencje prezydenta Putina jest sprawa wydania wraku?

Mija osiem lat naszego polsko-polskiego nieszczęœcia, o którym nie chce słyszeć œwiat. Musimy z tym tematem uporać się sami – powiedział ostatnio Jarosław Kaczyński. Chcę i muszę się z nim zgodzić. Polski Smoleńsk nie stanie się sprawš globalnš. Spróbujmy uporać się z niš wreszcie sami.