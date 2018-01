Maciej Lasek: Gen. Błasik nie jest przyczyną katastrofy smoleńskiej

- W raporcie komisji Millera opisaliœmy, że rola gen. Błasika była bierna, była to rola biernego obserwatora nie włšczajšcego się w cišg przyczynowy. (...) Nie wynika z tego, żeby ktokolwiek naciskał bezpoœrednio na to, by załoga tego dnia lšdowała - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE dr Maciej Lasek, były Przewodniczšcy Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Maciej Lasek wypowiedział się na temat raportu Komisji Millera badajšcej przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem, do której doszło w 2010 r. - Raport bardzo dobrze opisuje przyczyny wypadku, okolicznoœci w jaki sposób do niego doszło i zalecenia profilaktyczne, dzięki którym przez wiele lat w lotnictwie wojskowym nie straciliœmy żadnego samolotu. Nie zmieniłbym również wštku z gen. Błasikiem, gdyż prace prowadzone równolegle przez prokuraturę potwierdzajš nasze ustalenia – powiedział.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- W raporcie komisji Millera opisaliœmy, że rola gen. Błasika była bierna, była to rola biernego obserwatora nie włšczajšcego się w cišg przyczynowy. (...) Napisaliœmy jedynie, że obecnoœć gen. Błasika w kokpicie była elementem presji poœredniej, a nie bezpoœredniej. (...) Nie wynika z tego, żeby ktokolwiek naciskał bezpoœrednio na to, by załoga tego dnia lšdowała. Natomiast elementem presji poœredniej jest obecnoœć przełożonego, ale również ranga lotu, brak informacji czy decyzji jakie lotnisko zapasowe wybrać po nieudanym podejœciu – powiedział.

Dr Lasek pytany czy gen. Błasik był w kokpicie, odpowiedział twierdzšco. - Ze stenogramów lotu wyraŸnie wynika, że w kokpicie w ostatnich czterech minutach lotu, padajš słowa wypowiedziane przez osobę niebędšcš członkiem załogi. (...) Jeżeli ktoœ mówi, że takie głosy mogły się nagrać przypadkiem, bo może ktoœ tam stał w korytarzu, to zwracam uwagę na to, że bardzo wielu wypowiedzi w kokpicie wypowiedzianych przez załogę też się nie udało odczytać, tylko dlatego że mamy œrodowisko o dużym zaszumieniu. Jeżeli trudno jest coœ odsłuchać, czy zrozumieć, co jest mówione w samym kokpicie, to z punktu widzenia technicznego, nie ma możliwoœci, żeby te mikrofony nagrały jakškolwiek rozmowę, załóżmy w korytarzu. (...) Nie ma możliwoœci, żeby te mikrofony zarejestrowały głosy spoza kokpitu. (...) Słowa, które padajš wypowiadane przez tę osobę, wskazujš, że zna się ona na rzemioœle lotniczym – dodał.

Jacek Nizinkiewicz spytał naszego goœcia czy raport Millera był pisany pod tezę, która mówiła, że gen. Błasik był w kokpicie i wywierał presję na decyzje w sprawie lšdowania. Dr Lasek odpowiedział przeczšco. - W raporcie nie jest zawarta taka teza. Każdy kto buduje takš narrację, w pewnym sensie zakłada, że odbiorca nie przeczyta tego raportu. (...) Przyczynš tej katastrofy nie był gen. Błasik – stwierdził.

Pytany dlaczego płk Kędzierski tylko w Moskwie był w stanie uznać obecnoœć gen. Błasika w kokpicie, odpowiedział że nie może wypowiadać się o szczegółach i kulisach badań. - Ja się do tego nie odniosę, tylko powiem, że potwierdzam wszystko, co zostało zapisane w raporcie Millera – powiedział.