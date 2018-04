Prezydent Duda o wraku Tupolewa: Polska własność powinna wrócić do Polski Fotorzepa/ Piotr Guzik

- Najważniejszy chyba w sprawie dowód, jakim jest wrak samolotu, cały czas znajduje się w Rosji. Władze Rosji nie chcš oddać, co według mnie jest bezprawiem. Chociażby dlatego, że to polska własnoœć. Samolot jest produkcji rosyjskiej, ale Polska go zakupiła i to polska własnoœć. Polska własnoœć powinna wrócić do Polski. Można sobie tylko zadawać pytanie, dlaczego Rosjanie nie chcš oddać wraku - powiedział prezydent Andrzej Duda.

