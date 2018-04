Dudek: Macierewicz jest dla mnie kompletnie niewiarygodny

- Antoni Macierewicz wielokrotnie mijał się z prawdš mówišc o różnego rodzaju wydarzeniach historycznych i swojej w nich roli. I to powoduje, że dla mnie jest kompletnie niewiarygodny - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE prof. Antoni Dudek, historyk i politolog.

Jacek Nizinkiewicz: Moim i państwa goœciem jest prof. Antoni Dudek, politolog, historyk. Dzień dobry.

Antoni Dudek: Dzień dobry, witam.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jacek Nizinkiewicz: Dzisiaj ósma rocznica katastrofy smoleńskiej, pan dokładnie osiem lat temu był w studio telewizji TVN, miał pan wspominać tam inne wydarzenia, mianowicie pobyt Lecha Kaczyńskiego w Katyniu, podróż Lecha Kaczyńskiego, gdy doszło do katastrofy. Jak pan wspomina ten moment, jak pan wspomina ten czas, gdy dowiedział się pan o katastrofie. Co pan pomyœlał, że jakie mogš być przyczyny?

Antoni Dudek: Wie pan co, ja oczywiœcie wspominam to jako mój najgorszy występ w mediach, to było jakieœ pół godziny na antenie najbardziej upiorne no bo w istocie rzeczy nie wiadomo co mowic w takiej sytuacji? Że się wydarzyła straszliwa tragedia, miejmy nadzieję, że ktoœ przeżył, bo tam wtedy pojawiła się informacja, że 2-3 osoby przeżyły. Jeszcze wczeœniej nie było wiadomo który samolot spadł, to były kolejne etapy, które docierały

Nie wiadomo było kto leciał

Tak, ale w pewnym momencie już póŸniej pamiętam, że pojawiła się ta lista pasażerów i zaczęło się to okropne odczytywanie tych nazwisk. Ja oczywiœcie wiedziałem o niektórych osobach, łšcznie z prezesem IPN, którego doradcš wtedy byłem, że on był na pokładzie. No ale jednak, jak się zaczęło czytanie tej listy to sobie uœwiadomiłem, że rzeczywiœcie doszło do największej tragedii po drugiej wojnie œwiatowej. I wie pan, to jest chyba najistotniejsze.

Natomiast co do przyczyn, to powiem tak: tam siedział przedstawiciel rosyjskich mediów, dziennikarz rosyjski Władimir Kirianow i on właœciwie już powiedział to co póŸniej Anodina potwierdziła: on powiedział, że to musi być błšd pilotów.

To nie wzbudziło pańskich podejrzeń?

Wie pan co, nie, nie. To znaczy ja powiem tak: ja póŸniej przeczytałem na blogu Tomasza Sakiewicza, to znaczy redaktora naczelnego „Gazety Polskiej”, że jego zdaniem, on sugerował już zamach. Ja sobie wtedy pomyœlałem: „No pięknie, to teraz tłum się zbierze i ruszy pod ambasadę rosyjskš wzišć odwet”. PóŸniej pamiętam, że go spotkałem w innym studiu telewizyjnym tego samego dnia, 10 kwietnia i takš mieliœmy doœć ostrš wymianę zdań. Ja mu mówiłem: „jak pan może takie rzeczy pisać, przecież pan sobie zdaje sprawę, jaka jest atmosfera”. A on mi powiedział, że przesadzam – i okazało się, że miał rację. Przyznaję, że on miał rację, ja się myliłem. Mimo że już od pierwszego dnia pojawiły się – on jest przykładem - osoby, które uważały, że doszło do zamachu, to nie doszło do żadnych dramatycznych wydarzeń typu ataki na rosyjskie obiekty.

A pan nie miał takiego cišgu myœlowego: Rosja, Katyń, Putin, Lech Kaczyński, Gruzja.

Wie pan co, ale Gruzja może być różnie interpretowana: można interpretować zemsta Putina, a można interpretować wtedy (w 2008 roku w Gruzji – red.) Lech Kaczyński też chciał bardzo wylšdować. To jest obosieczne. Ja w tej sprawie, nie kryje, cišgle czekam na moment, w którym powstanie w Polsce rzšd, który odda tš sprawę zespołowi międzynarodowych specjalistów. To jest coœ czego ja się domagałem od samego poczštku.

A dlaczego ten rzšd nie oddaje tej sprawy międzynarodowym specjalistom?

Dudek: To jest dobre pytanie, to trzeba tego rzšdu pytać dlaczego. Moim zdaniem dlatego, ze obawia się, że wyniki tej opinii byłyby niezgodne z jego oczekiwaniami. Smoleńsk stał się zakładnikiem, ta dramatyczna katastrofa stała się zakładnikiem gry politycznej między dwoma głównymi formacjami w Polsce: Platformš, która się czuje – i słusznie – współodpowiedzialna za to, że pewne rzeczy nie zadziałały. Nie mówię, że za zamach, bo to jest nie do udowodnienia na tym etapie, natomiast z drugiej strony mamy PiS, które za wszelkš cenę chce udowodnić zamach i obcišżyć tym Platformę. No i siłš rzeczy to powoduje, że mamy do czynienia z walkš politycznš wokół tej katastrofy.

Ofiary katastrofy smoleńskiej zabiła eksplozja, mówi Antoni Macierewicz, wczoraj powiedział.

Ale on to mówi od 2011 czy 2012 roku, kiedy był pierwszy raport jego zespołu. On nic nowego nie ustalił od tego czasu.

A pan uważa, że w ogóle Antoni Macierewicz, jego zespół, podkomisje coœ ustaliły w tej sprawie?

Wie pan co, ja nie jestem specjalistš od katastrof lotniczych, więc ja się nie chce wypowiadać, ja tylko wiem, że o eksplozjach Antoni Macierewicz mówi już od wielu lat. Natomiast ja bym oczekiwał, że skoro od wielu lat mówi o eksplozji to posunie się dalej, np. ustali co było przyczynš tej eksplozji, albo kto był przyczynš. On wprawdzie czasem coœ mówi, tylko że ja nie wiem co jest jego komentarzem, a co jest oficjalnym stanowiskiem. Słyszałem już o jakiœ ładunkach w Samarze instalowanych w czasie remontu tego tupolewa. No ale ja nie wiem, czy to jest oficjalne stanowisko, zobaczymy co będzie dzisiaj w tym raporcie.

Antoni Macierewicz jest wiarygodnš osobš?

Dla mnie kompletnie nie, jest to jeden z najbardziej niewiarygodnych polskich polityków.

Ale w kwestii Smoleńska zebrał ekspertów, zebrał osoby, które znajš się na materii, którš się zajmujš.

Ja powiem tak, ja się nie czuję kompetentny do wypowiadania w sprawie katastrof lotniczych, natomiast czuję się kompetentny do wypowiadania się na temat historii politycznej Polski i stwierdzam z pełnš odpowiedzialnoœciš, że Antoni Macierewicz wielokrotnie mijał się z prawdš mówišc o różnego rodzaju wydarzeniach historycznych i swojej w nich roli. I to powoduje, że dla mnie jest kompletnie niewiarygodny. Jednym z błędów, moim zdaniem poważnych, było powierzenie mu misji wyjaœnienia tej sprawy przez Prawo i Sprawiedliwoœć, bo – moim zdaniem – on na manowce tš partię wyprowadził. Dlaczego? Bo ja uważam, że rzšd Tuska popełnił bardzo wiele błędów po katastrofie. I gdyby Prawo i Sprawiedliwoœć od poczštku skoncentrowało się na piętnowaniu tych błędów, a nie na udowadnianiu zamachu, co się wydaje coraz mniej prawdopodobne, to prawdopodobnie PiS miałby dziœ wokół katastrofy smoleńskiej więcej korzyœci politycznych niż ma. Natomiast ponieważ wybrał Macierwicza, który za wszelkš cenę stara się udowodnić coœ czego się udowodnić nie ma, no to zapłaci za jakiœ czas cenę politycznš za to.

Wkrótce pełny zapis rozmowy.