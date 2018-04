Macierewicz: Rosjanie też nie mieli wątpliwości co do wybuchu

- Również biegli rosyjscy nie mieli wštpliwoœci, że to wybuch wewnętrzny zniszczył centropłat. Tyle że wymyœlili „uderzenie hydrauliczne” jako jego przyczynę - powiedział Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej i szef Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem. Dodał, że "eksperci, także zagraniczni, nie majš wštpliwoœci, że w Tu-154M miała miejsce eksplozja".

- Komisja posiada dziesištki analiz œwiadczšcych o wybuchach zarówno w skrzydle, jak i centropłacie. Został odtworzony model samolotu Tu-154 M o numerze bocznym 101, zostały zebrane tysišce zdjęć, filmów, zeznań œwiadków, wykonano setki eksperymentów. Podobnie jak nasz ekspert z Wielkiej Brytanii Frank Taylor, nie mamy wštpliwoœci. Wszyscy członkowie komisji podpisali raport techniczny - powiedział Macierewicz w wywiadzie, który w œrodę ukaże się w tygodniku "Gazeta Polska".

Zdaniem byłego ministra, "eksperci, także zagraniczni, nie majš wštpliwoœci, że w Tu-154 M miała miejsce eksplozja". - I w tej kwestii nie ma żadnej dyskusji, co podkreœla między innymi właœnie Frank Taylor. I ci eksperci wskazujš, że tylko eksplozja mogła spowodować takie, a nie inne zniszczenie skrzydła i centropłatu, co widać na zdjęciach zrobionych tuż po katastrofie. A w jaki sposób i kiedy został umieszczony ładunek wybuchowy – tego nie przesšdzamy - zaznaczył.

- Co ciekawe, również biegli rosyjscy nie mieli wštpliwoœci, że to wybuch wewnętrzny zniszczył centropłat. Tyle że wymyœlili „uderzenie hydrauliczne” jako jego przyczynę. (przewodniczšca MAK, Tatjana) Anodina i (przewodniczšcy polskiej komisji badajšcej katastrofę, Jerzy) Miller tak się jednak bali samego słowa "wybuch", że ukryli tę ekspertyzę, podobnie jak wczeœniej Lasek ukrył ekspertyzę firmy SmallGIS, która stwierdziła, że doszło do dwu wybuchów - zarzuca w wywiadzie Macierewicz.

- Pan Miller instruował członków KBWLLP, by dostosowali wyniki swoich badań do raportu Anodiny, i jest odpowiedzialny za sfałszowanie polskiego raportu. Właœnie dlatego nasza komisja podjęła decyzję o jego unieważnieniu. W prokuraturze leży od miesięcy

wniosek o œciganie pana Millera za fałszerstwa - dodał były minister.

- Warto pamiętać, że Miller, przywożšc tę sfałszowanš kopię czarnej skrzynki, podpisał zgodę na to, że Rosjanie mogš zatrzymać oryginał aż do zakończenia postępowania sšdowego. To on jest bezpoœrednio odpowiedzialny za danie Rosjanom prawnego pretekstu do przetrzymywania polskiej własnoœci - powiedział Macierewicz, krytykujšc przewodniczšcego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego badajšcej przyczyny katastrofy.

Szef podkomisji ds. ponownego zbadania katastrofy zauważył, że "brak czarnych skrzynek nie blokuje nam ustalenia, co było przyczynš katastrofy". Zapowiedział też, że nie jest w stanie podać daty opublikowania kompleksowego raportu z działań kierowanej przez siebie podkomisji, "ponieważ bardzo istotne znaczenie majš także czynniki polityczne, które albo ułatwiš, albo utrudniš naszš pracę". - Ostatnio mamy do czynienia z bardzo dużymi trudnoœciami ze strony prokuratury, która odmawia nam dostępu do kluczowych dowodów - mówił Macierewicz.

