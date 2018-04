Komorowski wezwany do prokuratury ws. katastrofy smoleńskiej

- Do dzisiaj trwajš straszne oskarżenia o zdradę, zamach, spisek przeciwko prezydentowi. Sš do tej pory œcišgani po prokuraturach politycy poprzedniej ekipy - powiedział w Polsat News były prezydent Bronisław Komorowski, informujšc, że został wezwany na przesłuchanie w postępowaniu dotyczacym niedopełnienia obowišzków przez funkcjonariuszy publicznych po katastrofie w Smoleńsku.

- Ja też się wybieram w najbliższym czasie do prokuratury, będę przesłuchiwany. To osobiœcie boli, ale jest dramatycznym dysonansem w stosunku do wspólnotowego przeżywania żałoby w pierwszych dniach - mówił były prezydent.

Tymczasem po oœmiu latach od tragedii z 10 kwietnia 2010 r. prokuratura nie znalazła nowych faktów.

Gdy PiS w 2015 r. przejšł władzę, wydawało się, że œledztwo prokuratury w sprawie katastrofy smoleńskiej, w której zginšł prezydent Lech Kaczyński z małżonkš i 94 inne osoby, nabierze impetu. Zwłaszcza że otworzyły się wszystkie państwowe „szuflady", które mogłyby skrywać błędy i zaniechania poprzedników.

Pierwszš decyzjš było zabranie œledztwa wojskowym i oddanie go prokuratorom cywilnym. W kwietniu 2016 r. sprawę przejšł zespół œledczych nr 1 Prokuratury Krajowej. Mieli się niš zajmować najlepsi i najbardziej doœwiadczeni prokuratorzy. Niestety, od tego czasu nie wydarzyło się nic, co mogłoby oznaczać przełom w ustaleniach.

Nie udało się też sprowadzić wraku samolotu do Polski ani postawić zarzutów kontrolerom lotu. Jako pierwszy próbował je postawić w kwietniu 2015 r. ówczesny prokurator generalny Andrzej Seremet. Chodziło o zarzut nieumyœlnego sprowadzenia katastrofy przez jednego z kontrolerów i umyœlnego sprowadzenia bezpoœredniego niebezpieczeństwa katastrofy w przypadku drugiego. Prokuratura wojskowa wysłała im wówczas wezwania do stawienia się na przesłuchanie w charakterze podejrzanych. Bezskutecznie.

Bronisław Komorowski ma zostać przesłuchany w czwartek 12 kwietnia.

- Bardzo szybko dały o osobie znać nastroje wynikajšce z chęci politycznego rozegrania żałoby i całego dramatu. To trwa do dzisiaj - dodał poprzednik Andrzeja Dudy.

10 kwietnia 2010 roku Bronisław Komorowski piastował urzšd marszałka Sejmu. Po œmierci w Smoleńsku prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Komorowski stał się p.o. obowišzki głowy państwa.

- Po pierwsze miałem poczucie ogromnej, gigantycznej odpowiedzialnoœci. Po drugie jakšœ ufnoœć, jak w opatrznoœć Bożš, że podołam tym trudnym zadaniom. Po trzecie, miałem wewnętrzne, głębokie przekonanie, że trzeba się skoncentrować na tym, co najważniejsze, a więc na stabilizacji państwa i na wykonaniu konstytucji - wspominał Komorowski w Polsat News.

Trzy miesišce póŸniej kandydat wystawiony przez Platformę Obywatelskš wygrał przedterminowe wybory. Funkcję sprawował do 2015 roku, gdy w drugiej turze przegrał z Andrzejem Dudš.