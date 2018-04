Jarosław Kaczyński: Pomnik jest wyrazem przywrócenia godności państwa i narodu

- To pomnik pamięci, godnoœci, wiernoœci; jest tam 96 nazwisk, bez żadnych tytułów, bez funkcji, 96 Polek i Polaków, osób, które wybrały się do Katynia, by podtrzymać pamięć, to już jest wystarczajšcy powód, by ten pomnik tu stanšł - mówił na pl. Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński.

- Przyszedł ten dzień, na który czekaliœmy, dzień odsłonięcia pomnika ofiar. Tu, tuż obok stanie prawdopodobnie w listopadzie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Zapytajmy, jaki jest sens tych wydarzeń? Jaki jest sens tego pomnika, który jest o kilkadziesišt metrów stšd? Pomnika pamięci, pomnika godnoœci, pomnika wiernoœci - mówił po odsłonięciu Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreœlił, że na pomniku widnieje 96 nazwisk. Bez żadnych tytuł i funkcji. Przypomniał, że ofiary katastrofy leciały do Katynia, by podtrzymać pamięć. - To jest wystarczajšcym powodem, żeby ten pomnik tutaj stanšł - mówił Kaczyński.

Zdaniem prezes PiS odsłonięty pomnik jest wyrazem odrzucenia lęku oraz przywrócenia godnoœci państwa i narodu. - Państwo nie może się bać. I to jest właœnie szczególnie istotne. "Nie lękajcie się" - te słowa Jana Pawła II, œwiętego, największego Polaka musimy cišgle pamiętać - powiedział.

Jarosław Kaczyński skierował swoje słowa również do osób, które protestowały przeciwko pomnikowi na pl. Piłsudskiego. - My chcemy jednoœci Polaków, ale jednoœci wokół dobra, a nie wokół zła. My chcemy silnej Polski, polski sprawiedliwej, Polski, z którš będš się liczyć, my chcemy Polski godnej i my chcemy godnych Polaków i temu też te wszystkie wysiłki, które prowadziliœmy przez lata miały służyć i służš - mówił.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Jest to także pomnik, choć w poœredni sposób, pomnik wiernoœci. Poœrednio także upamiętnienie tych wszystkich, którzy przez te lata walczyli o to, by powstał - byli wierni - dodał.

Prezes PiS podziękował również osobom, które brały udział w miesięcznicach smoleńskich. - Wy byliœcie wierni i dlatego ten pomnik jest - powiedział.

Kaczyński argumentował także, czemu na pl. Piłsudskiego powinien pojawić się pomnik upamiętniajšcy jego brata. Czy dlatego, że zginšł, że zginšł w Smoleńsku? Nie szanowni państwo. Dlatego, że przez całe swoje życie, w którym ogromnš częœć obejmowała aktywnoœć w sferze publicznej, był w tym nurcie, tworzył ten nurt, który miał największe znaczenie, który budował najpierw drogę do wyzwolenie ojczyzny, a następnie, gdy ta wyzwolona okazała się nie taka jakš chcieliœmy, do tego by się zmieniła - mówił.