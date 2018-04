Paweł Rabiej: Jarosław Kaczyński wyczuł, że trzeba wyciągnąć kotwicę smoleńską

- To jest pomnik szczególny, to pomnik na miarę polskich kłótni. On nie powinien powstać w takiej atmosferze, ale powinien powstać znacznie wczeœniej - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Paweł Rabiej z Nowoczesnej.

Rzeczpospolita: Sšdzi Pan, że pomnik smoleński pozostanie na pl. Piłsudskiego?

Paweł Rabiej, Nowoczesna, kandydat na wiceprezydenta Warszawy: Myœlę, że bardzo trudno będzie go przenieœć. W polskiej tradycji trudno znaleŸć przykłady przenoszenia pomników, czy też relokacji. On powstał z naruszeniem przepisów budowlanych, powstał wbrew opinii Rady Warszawy, wbrew opinii warszawiaków. Jako opozycja podkreœlaliœmy to, że jest to grzech pierworodny tego pomnika. Myœlę, że teraz, skoro powstał, jest to pewien fakt, z którym trzeba się liczyć. Trudno będzie go przenieœć. Gdy porównuje sobie na szali te dwie rzeczy: co zrobić z faktem, że powstał nielegalnie, bo jest to pewnego rodzaju anarchia, w stosunku do tego, że został już odsłonięty, trzeba będzie szukać dialogu wokół niego, żeby stał się pomnikiem akceptowalnym.

Platforma Obywatelska mówiła, że pomnik powinien zostać przeniesiony i rozebrany. Ostrzej od pana na temat tego pomnika wypowiadajš się również politycy Nowoczesnej.

Sam o tym mówiłem w poniedziałek przed odsłonięciem tego pomnika. Podkreœlałem, że sposób jego powstania był niewłaœciwy. To się będzie kładło cieniem, chcemy tego czy nie. Dużo łatwiej było porozmawiać z Radš Warszawy i znaleŸć lokalizację, która byłaby koncyliacyjna. Mamy olbrzymie pretensje do prezydent Warszawy, że ten pomnik nie stanšł wczeœniej, jak i do prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił, że chce, by ten pomnik był pomnikiem wspólnym, a nie kiwnšł palcem, żeby ta budowa była budowš legalnš. Mówiliœmy ostrzej, ale było to w sytuacji, gdy ten pomnik był budowany. Dziœ ten pomnik już jest i trzeba się zastanowić, co zrobić, by nie stał się koœciš niezgody, a łšczył Polaków.

To nie jest finalna forma pomnika. Ma tam się pojawić m.in. krzyż z Krakowskiego Przedmieœcia.

Nie chcę wchodzić w detale architektoniczne. Bardziej patrzę na ten pomnik w wymiarze symbolicznym. To jest nie nie tylko architektura, nie tylko cegły, nie tylko marmur, ale to jest symbol, który stanšł w przestrzeni publicznej. To jest wymiar, który powinniœmy również politycznie w pierwszej mierze oceniać. Uważam, że to stworzy pewien problem na pl. Piłsudskiego, który powoli zamienia się w plac zabudowywany pewnego rodzaju miejscami symbolicznymi. Być może będziemy mieli do czynienia z nadmiarem takich miejsc symbolicznych. Widziałem tyle placów i tyle miejsc, które były poprzetykane nadmiarem, że Polska pod tym względem może nie będzie wyjštkiem. To jest pomnik szczególny, to pomnik na miarę polskich kłótni. On nie powinien powstać w takiej atmosferze, ale powinien powstać znacznie wczeœniej.

Jak pan ocenia wczorajsze przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego? Zastanawiał się pan nad kim prezes Kaczyński "zwyciężył"?

Zadawałem sobie to pytanie, jak definiować to zwycięstwo. Czy 8 lat po katastrofie smoleńskiej ogłoszenie zwycięstwa zamyka okres żałoby. Doszło do mocnego rozdrapania politycznego tej katastrofy, stawiania różnych tez wokół przyczyn jej powstania, ale też bardzo dużego spolityzowanie obchodów rocznic katastrofy smoleńskiej. Miesięcznice stały się elementem działania partyjnego i doprowadziło do tego, że częœć osób zaczęła patrzeć na tragedię smoleńskš w sposób niezwykle ambiwalentny. Sš osoby, które chcš uczcić ofiary, sš pamiętać o tym, ale sš również osoby, które majš tego po prostu powyżej uszu. Myœlę, że Jarosław Kaczyński jeżdżšc po Polsce wyczuł, że to jest moment, w którym trzeba tę kotwicę smoleńskš w jakimœ stopniu wycišgnšć i zamknšć symbolicznie ten etap.

Można odnieœć wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwoœć nie tylko zamyka pewien etap, ale nie stosuje również żadnych akcentów politycznych. Były takie podczas poprzednich rocznic. Z czego to wynika?

Myœlę, że to jest ważny moment, niekoniecznie uzależniony od tego, że PiS znalazł się w bardzo dużym kryzysie. Ważny moment dlatego, że PiS w ten sposób symbolicznie zamknšł etap oœmiu lat domagania się pomnika smoleńskiego i w tym kontekœcie ten pomnik rzeczywiœcie jest zwycięstwem. On powstał i wokół niego można budować atmosferę sukcesu, na który czekało bardzo wiele osób. Mówiłem, że pomnik powinien powstać i dostawałem za to cięgi od swojej własnej partii, ale uważałem, rozpoznajšc emocje społeczne, że to była taka rzecz, która była potrzebna i szkoda, że nie stała się wczeœniej. PiS przesunie swojš politykę na trochę inne akcenty. Nie na mówienie tylko o tym, że Smoleńsk był niedopilnowany, że doszło do olbrzymich nieprawidłowoœci, może zamachu. Nie na budowaniu emocji tutaj, ale budowaniu tej drugiej emocji, z którš wszedł do polityki, czyli sprawne państwo, afery, wyjaœnianie tego wszystkiego. Oczywiœcie tutaj nie ma tej wiarygodnoœci, ale to jest bardzo znamienne, że ta kotwica polityki PiS-u została zamknięta. Myœlę, że to będzie miało bardzo duże znaczenie.

Druga kwestia jest taka, że ja to interpretuję to jako rękę wycišgniętš do zgody, jeżeli chodzi o kwestię smoleńskš w całej polityce. Ten pomnik jest przykładem niedojrzałoœci polskiej klasy politycznej. Polskie państwo nie dało rady. Rozczarowano wielu obywateli. Po pierwsze ten samolot spadł, co nie powinno się wydarzyć. Tupolewizm, te wszystkie procedury i to wszystko, co wydarzyło się wokół katastrofy pokazało, że państwo mamy Ÿle zarzšdzane. Rzšd Tuska to zawalił, pomnik nie powstał odpowiednio szybko. Nie wierze, że miesięcznice to było tylko paliwo polityczne. To były żywe emocje społeczne.

Czy kwestia budowy pomnika nie była miejscem na porozumienie władz Warszawy z PiS?

Tu decydujšca była szybkoœć. Gdyby stało się to odpowiednio szybko, gdyby włšczono w to rodziny smoleńskie, gdyby pojawiło się kilka projektów, to nie mielibyœmy tych wielu lat rozdrapywania katastrofy smoleńskiej i uczynienia z niej silnika polityki Prawa i Sprawiedliwoœci, który w jakiejœ mierze wyniósł go do władzy. To potężne zaniedbanie ze strony rzšdu PO-PSL. Pytanie do PiS i do opozycji, czy znajdziemy mšdroœć, by zbudować porozumienie wokół tego pomnika.

W sobotę konwencja PiS. Wiemy o niej bardzo niewiele. Czego się pan spodziewa? Dowiemy się, kto jest kandydatem na prezydenta Warszawy?

Ze względu na sytuację, w której znajduje się obecnie PiS, zarówno wygaszenie tej smoleńskiej częœci polityki, jak i trudnoœci z wyjaœnieniem, dlaczego całymi wiadrami czerpało z polskiego państwa wypłacajšc sobie nagrody, być może z ogłoszeniem kandydatów w Warszawie i w innych miastach PiS będzie czekał.

Spodziewam się pokazania zwrotu w polityce PiS-u, jeżeli rzeczywiœcie intencjš Jarosława Kaczyńskiego jest zamknięcie rozdziału smoleńskiego, a œwiadczyć może o tym fakt, jak mówił o Antonim Macierewiczu. Mocno go dyskredytował. Teraz pewnie będziemy mieli pokazanie perspektyw rozwoju gospodarczego. PiS rozbudził gospodarcze ambicje i aspiracje Polaków. Może to będzie próba zarysowania pewnej wizji polskiej Bawarii.

Czy zgadza się pan z tezš, że PiS jest na takim etapie, na jakim była PO, gdy straciła sterownoœć i Donald Tusk nie miał pełnej kontroli nad tematami politycznymi.

Ta sterownoœć mogła być wczoraj bardzo mocno zamanifestowana, stšd te metafory o zwycięstwie, stšd pokazywanie, że pomnik jest sukcesem. W tej chwili mamy do czynienia z mocnš rywalizacjš politycznš wewnštrz PiS. Tam się œcierajš różne koncepcje. Jest też duża rywalizacja personalna, którš widać. Z drugiej strony, kto szybko działa, ten się szybko wypala. PiS przez dwa i pół roku wprowadziło bardzo dużo zmian, które dotknęły wiele grup społecznych mogšcych mieć teraz prawo do niezadowolenia. Mam również wrażenie, że mamy do czynienia z wypaleniem koncepcji, z która PiS przychodził do polityki. Mówili "naprawimy afery, zbudujemy uczciwe państwo", a okazało się, że król jest nagi. Uczciwoœć traci się tylko raz.

Jak pan odebrał decyzję o wystawieniu przez PO Kazimierza Ujazdowskiego we Wrocławiu?

Trudno mi uwierzyć w sukces pana Ujazdowskiego we Wrocławiu. To miasto bardzo otwarte i osoba o tak konserwatywnych poglšdach...szanuję każde poglšdy, ale trudno mi dopasować to do wizji Wrocławia. Nasi sojusznicy podjęli takš, a nie innš decyzję, my mamy tam Michała Jarosa i uważamy, że potrzeba tam odœwieżenia generacyjnego. Pod tym względem z panem Ujazdowskim na pewno nie jest nam po drodze.

Jeœli chodzi o Warszawę i wybór Rafała Trzaskowskiego, żeby być w jakiejœ mierze bardziej otwartym na pewne idee, jest wyborem naturalnym. Warszawa jest bardzo zaawansowana w różnych rozwišzaniach miejskich, tu jest dużo więcej dialogu, tu jest dużo więcej też widocznych ruchów miejskich. To nie jest skręt w lewo, a uważne słuchanie pewnych grup społecznych, które majš bardzo progresywne postulaty.

Wyobraża pan sobie wspólnš konwencję, na której najpierw pojawi się pan, a póŸniej Kazimierz Ujazdowski?

Możemy wyobrazić sobie różne rzeczy, ale Nowoczesnej nie jest po drodze z panem Ujazdowskim. Jesteœmy zwolennikami państwa otwartego œwiatopoglšdowo, zwolennikami zwišzków partnerskich, zwolennikami złagodzenia prawa aborcyjnego. To jest błšd starego myœlenia Grzegorza Schetyny. Warto było postawić na osobę młodš, ambitnš, która da we Wrocławiu nowe tchnienie.

Czy decyzję PO odbiera pan jako skręt w prawo?

Uważam, że jest to efekt kalkulacji, która opiera się na tym, co jest możliwe w danym mieœcie. Jeżeli mówimy np. o Jacku Majchrowskim w Krakowie, to uważam, że tam też potrzebny jest ktoœ, kto rozwinie to miasto. Przez jakiœ czas mieszkałem w Krakowie i widziałem jak to miasto się zmienia. Doradzałem też zarzšdowi Krakowa i prezentowi w budowie marki miasta, więc tam naprawdę przydałby się kandydat lub kandydatka, która patrzy innymi perspektywami. Niestety polityka jest często uwarunkowana personaliami. Widocznie ławka w PO jest tak krótka, że padło na Kazimierza Ujazdowskiego. Przy okazji to może być prztyczek w stronę PiS.

Kiedy zostanie złożona w Sejmie ustawa o zwišzkach partnerskich? Nowoczesna planuje szersze działania wokół tej ustawy?

Te działania już teraz sš bardzo szerokie, dlatego tak długo prowadziliœmy te konsultacje. Pierwsza zapowiedŸ tego, że ustawa zostanie złożona była w maju ubiegłego roku. Nie chcemy tego robić tak, jak to robi PiS tzn. bez szerokich negocjacji i konsultacji społecznych. Spotykaliœmy się ze społecznoœciš LGBT, ale również z naszymi działaczami i osobami, które sš tym zainteresowane. Wydaje się, że nie ma społecznych przeciwwskazań, bo dyskusje zawsze były konkretne i spokojne. Wiele osób rozumie, że warto byłoby to zrobić. Ustawa pojawi się na dniach w Sejmie.

Czy spodziewa się pan, że w najbliższym czasie przed komisjš weryfikacyjnš stanie Jakub R.? jest kontrargument, że będzie mógł manipulować i mataczyć.

To argument kompletnie nietrafiony. Pan Jakub R. powinien stanšć przed komisjš. Składałem taki wniosek, podobnie robili koledzy z komisji. On jest kluczowš osobš, jeœli chodzi o reprywatyzację w Warszawie. Przed komisjš powinien stanšć też pan Mariusz Kamiński i pan Maciej Wšsik, ponieważ ich relacje z rodzinš pana Jakuba R. też wymagajš wyjaœnienia. Sytuacja staje się coraz ciekawsza.

Maciej Wšsik ma tezę uważa, że służby nie działały inaczej z powodu jego znajomoœci z rodzinš Jakuba R. Jak pan to odbiera?

Jeżeli tak mówi w wywiadach prasowych, to nie widzę przeciwwskazań, by powiedział to pod przysięgš przed komisjš weryfikacyjnš. Jeżeli to jest prawda, to nie ma się czego obawiać. Nas w komisji niepokoi jednak to, że te zwišzki personalne były. Jeżeli pan Wšsik był szefem radnych Rady Warszawy przez długi czas, to trudno mi sobie wyobrazić, że nie docierały do niego sygnały o nieprawidłowoœciach reprywatyzacyjnych w Warszawie. Doniesienia mówišce o tym, że chciał coœ załatwić dla Srebrnej też sš niepokojšce. Po prostu warto to wyjaœnić.