Obywatele RP szykują kontrmiesięcznicę. "Wygraliśmy"

- Choć miesięcznice z pewnoœciš nie były najważniejszym frontem walki w Polsce, to jednak były ważne ogromnie, ale przede wszystkim pokazały, jak wiele da się w dzisiejszej Polsce wymusić na tej władzy również w sprawach o tak ogromnej dla niej prestiżowej wadze - stwierdził lider Obywateli RP Paweł Kasprzak, zapraszajšc na ostatniš kontrmiesięcznicę.

- Wierzę, że w ósmš rocznicę tragedii stanš tu pomniki i usłyszymy ostatecznš odpowiedŸ ws. katastrofy; wtedy - po 96 marszach, a ofiar było przecież 96 - będziemy mogli powiedzieć "kończymy" - mówił Jarosław Kaczyński, prezes PiS, podczas obchodów 88. miesięcznicy katastrofy w Smoleńsku.

Obywatele RP również majš zamiar po raz ostatni pojawić się na Krakowskim Przedmieœciu. - Przegonimy was, waszym własnym wstydem – zapowiadaliœmy Kaczyńskiemu 10 lipca 2016 roku, po pół roku obecnoœci naprzeciw niego w każdš smoleńskš miesięcznicę. I wyglšda na to, że dotrzymaliœmy słowa - napisał Paweł Kasprzak w apelu do Obywateli RP.

- PrzyjdŸmy 10 kwietnia zobaczyć ostatni akord smoleńskiego szaleństwa. Pożegnajmy PiS na Krakowskim Przedmieœciu. Zobaczymy sami i pokażmy œwiatu państwo PiS w całej swej koszmarnej krasie. To będzie państwowe œwięto. Tak jest organizowane. Zobaczmy państwo PiS w działaniu – obywatelstwo należy się w nim wybranym. Wystarczy biała róża w dłoni, by władza PiS odmówiła obywatelstwa, pozbawiajšc praw - dodał Kasprzak.

Na kontrmiesięcznicę w specjalnie nagranym wideo zaprasza też reżyserka Agnieszka Holland. - Kochani, zapraszam was na 10 kwietnia na godzinę 18.30 przed Sejm. Udamy się stamtšd na Krakowskie Przedmieœcie, aby pożegnać ostatniš smoleńskš miesięcznicę. Te prywatne zgromadzenia, organizowane przez prezesa Kaczyńskiego, od poczštku były seansami nienawiœci, kłamstwa, obrażania i lżenia oraz oskarżania niewinnych obywateli. To się kończy, wygraliœmy ogromna w tym zasługa wytrwałoœci Obywateli RP, którzy walczyli nie tylko o prawdę, ale i o prawo do swobodnych zgromadzeń zgodne z konstytucjš i zgodne z demokratycznymi zasadami państwa prawa. To oni wygrali - mówi na filmie Holland.

Agnieszka Holland dołšczyła do akcji #WYGRALIŒMY i zaprasza na Kontrmiesięcznicę!

Zrób zdjęcie z #WYGRALIŒMY i wrzuć na Facebooka lub Twittera! pic.twitter.com/U139l7CJhi — Obywatele RP (@ObywateleRP) April 8, 2018

Obywatele RP zachęcajš, by w mediach społecznoœciowych udostępniać zdjęcia z kontrmiesięcznicy z hasłem #Wygraliœmy.