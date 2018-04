Petru: Przeniósłbym pomnik smoleński w inne miejsce

- To miejsce nie jest właœciwe dla tego pomnika. Jest samowolkš budowlanš, a to powoduje napięcia między Polakami – powiedział Ryszard Petru w TVN24, komentujšc budowš pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na warszawskim Placu Piłsudskiego.

Były przewodniczšcy Nowoczesnej zadeklarował, że nie będzie brał udziału w odsłonięciu pomnika 10 kwietnia. - Będę rano na Powšzkach. Nie będę brał udziału dlatego, że to, w jaki sposób PiS obchodzi tę rocznicę, jest zaprzeczeniem idei wspólnoty. Jestem przekonany, że gdyby to ode mnie zależało w przyszłym rzšdzie, to przeniósłbym ten pomnik w inne, godne miejsce - mówił.

Petru zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego i byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, "żeby zrobili wszystko, co możliwe, aby ujawnić rozmowę telefonicznš między Jarosławem Kaczyńskim a Lechem Kaczyńskim tuż przed katastrofš".

- To ważny fakt, który wniósłby wiele do tego, aby wyjaœnić, jak to się stało. Zamiast gadać banialuki, jakie wygaduje Macierewicz po raz kolejny. (...) To, co znaczy coœ, to fakt, że taka rozmowa miała miejsce, a Polacy nie znajš jej treœci. Amerykanie – z tego, co słyszymy – znajš. Uważam, że dla dobra sprawy ta treœć powinna być ujawniona – stwierdził polityk.

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanšć w Warszawie na obszarze zielonym między placem Piłsudskiego a ulicš Królewskš, przed hotelem Victoria. Ma być gotowy na 10 kwietnia.