Macierewicz: Rosjanie ukryli rejestrator. Mamy dowód

Mamy materialny dowód na to, że Rosjanie ukryli coœ, czego nie można było sfałszować - mówił Antoni Macierewicz w Telewizji Republika. Chodzi o rejestrator lotu KZ-63.

Macierewicz mówił dziœ w Telewizji Republika, że odnaleziony został jeden z "najważniejszych materialnych dowodów" katastrofy smoleńskiej - rejestrator lotu KZ-63, którego, zdaniem szefa podkomisji smoleńskiej, nie można sfałszować i dlatego właœnie został ukryty.

Dowód ten został przez Rosjan ukryty, po to by nie można go było zbadać - mówił Macierewicz.

Uczestniczšcy w rozmowie członek podkomisji Jacek Jabczyński przypomniał, że rejestrator był jednym z elementów, które próbowano odnaleŸć podczas prowadzonego œledztwa. Według sporzšdzonego przez Rosjan raportu - nie znaleziono go.

- Od samego poczštku staraliœmy się znaleŸć jakikolwiek œlad po tym rejestratorze. Na jednym ze zdjęć udało się zidentyfikować przedmiot, który bliŸniaczo przypomina kasetę tego rejestratora – mówił Jabczyński.

KZ-63 to urzšdzenie, które rejestruje wszystkie parametry lotu i, jak twierdzi Macierewicz - jest niemożliwe do sfałszowania.

Ma to więc oznaczać według niego, że Rosjanie œwiadomie ukryli rejetrator, by nie mógł być zbadany.

Były szef MON podkreœlił, że to odkrycie jest jednym z elementów raportu o przygotowywanych przez podkomisję smoleńskš raportu o przyczynach katastrofy smoleńskiej - raportu, który według innych mediów ma się nie ukazać w założonym terminie. Czyli w ósmš rocznicę katastrofy.

- Niedługo będziemy mogli zaprezentować wszelkie wyniki w postaci raportu, który zostanie zaprezentowany wbrew wszelkim, fałszywym doniesieniom - mówił Macierewicz. Dodał, że miał œwiadomoœć, że "w tym ostatnim czasie będš podejmowane próby, aby przekonać wszystkich, że raportu nie będzie".