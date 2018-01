Kaczyński: Chwała tym, którzy stali tutaj z krzyżem

- Chwała tym, którzy stali tutaj z krzyżem. Chwała tym, którzy walczyli o prawdę, na czele z Antonim Macierewiczem - mówił na Krakowskim Przedmieœciu prezes Prawa i Sprawiedliwoœci Jarosław Kaczyński w czasie 93. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.

- To pierwszy marsz w 2018 roku - roku, w którym - mam nadzieję - dojdziemy do celu; roku, w którym te marsze przestanš już być potrzebne. Już niedługo czas podsumowania tego wszystkiego, co uczestnicy tych marszów uczynili dla sprawy, dla prawdy, dla Polski, dla jej siły, dla jej godnoœci, dla pamięci tych, którzy polegli (...) - mówił Kaczyński w tradycyjnym przemówieniu przed Pałacem Prezydenckim.

- To było i w dalszym cišgu jest wielkie dzieło, jeszcze niedokończone, ale sšdzę, że już niedługo będziemy mogli powiedzieć, że ten finał nastšpił. Idziemy drogš naprawy Rzeczypospolitej i te marsze, to wszystko, co przez te już prawie osiem lat czynimy, to nic innego, jak wpisywanie się w tę drogę, tworzenie jej bardzo ważnej częœci. Bo nie mogliœmy przejœć do porzšdku dziennego nad tym, co stało się w Smoleńsku - kontynuował prezes PiS, zaznaczajšc, że jednš z osób, która chciała by "emocje opadły" i "cała tragedia została zapomniana" był prezydent Bronisław Komorowski.

- Chwała tym, którzy stali tutaj z krzyżem. Chwała tym, którzy walczyli o prawdę, na czele z Antonim Macierewiczem - mówił Kaczyński. Słowa wywołały okrzyki "Antoni! Antoni!" pod adresem byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który również był obecny na Krakowskim Przedmieœciu.

Prezes Kaczyński ocenił, że "droga naprawy Rzeczypospolitej, dobrej zmiany, czasem ze względu na okolicznoœci jest kręta". Zaapelował o zaufanie. - Ufajcie! Ufajcie, że idziemy drogš w tym samym kierunku, że ten kierunek nie ulegnie najmniejszej zmianie, że dojdziemy do celu, że będziemy mieli nowš, prawdziwie nowš, prawdziwie niepodległš, prawdziwie godnš, prawdziwie silnš Polskę! - powiedział.

- Przed nami jeszcze trzy takie marsze. One przejdš do polskiej historii - przejdš i będš zapisane złotymi zgłoskami. I wy wszyscy będziecie tak zapisani - zakończył swoje wystšpienie Jarosław Kaczyński.

W czasie Marszu Pamięci, który przeszedł tradycyjnie trasš z warszawskiej archikatedry pod pałac prezydencki, kilkudziesięciu kontrmanifestantów zebrało się pod Kolumnš Zygmunta. Trzymali białe róże i transparenty, m.in. z napisami "OdejdŸ bez żadnego trybu" oraz "Mamy prawa! Prawa fizyki, prawa logiki, prawa człowieka".