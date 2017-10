Grzegorz Schetyna: Macierewicz próbuje oszukać Kaczyńskiego

To wstyd, kompromitacja; próba przeciągania oskarżeń i "ucieczki do przodu" - tak zapowiedź szefa MON Antoniego Macierewicza z wywiadu dla "Rzeczpospolitej" dotyczącą publikacji na wiosnę raportu tzw. podkomisji smoleńskiej ocenił lider PO Grzegorz Schetyna.

Szef MON zapowiedział w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że na wiosnę opublikowany zostanie "raport ukazujący przebieg wydarzeń i przyczyny tragedii smoleńskiej". - Wiemy już dziś tak dużo, że mogę o tym zapewnić - podkreślił Macierewicz.

Schetyna zapytany we Wrocławiu o zapowiedź ministra obrony narodowej odpowiedział, że "(Antoni Macierewicz) mówi o wiośnie, tylko nie mówi którego roku - tego, następnego, może jeszcze następnego?". - To jest kompromitacja i wstyd, także próba przeciągania i przedłużania tych oskarżeń, które nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach, ani ustaleniach zespołu śledczego - ocenił lider PO. Dodał, że szef MON próbuje oszukiwać już nie tylko opinię publiczną, ale także prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - To próba kupienia sobie następnych miesięcy na stanowisku ministra obrony narodowej. Szkodliwe, bezmyślne, pokazujące prawdziwą twarz Antoniego Macierewicza - stwierdził Schetyna.

Były wiceszef MON Czesław Mroczek zwrócił uwagę, że działająca przy MON podkomisja ponownie wyjaśniająca przyczyny katastrofy smoleńskiej pracuje już dłużej niż Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która pod kierownictwem ówczesnego szefa MSWiA Jerzego Millera badała katastrofę w latach 2010-2011. - Zespół ministra Millera wyjaśnił wszytko od początku, przeprowadził całe badanie, zgromadził całą dokumentację, natomiast ta podkomisja do tej pory nie zrobiła niczego - ocenił poseł Platformy.

Przypomniał, że kilka miesięcy temu - z inicjatywy Platformy - odbyło się posiedzenie sejmowej komisji obrony narodowej poświęcone pracy tzw. podkomisji smoleńskiej. - To posiedzenie zostało utajnione, dlatego że nie ma żadnego dorobku, nie ma żadnego raportu - powiedział Mroczek.



Poseł jest przekonany, że żaden raport nie powstanie też na wiosnę. - Nie będzie żadnego raportu. Pomimo, że dysponują całym aparatem państwa, nie zdołali żadnego kłamstwa przełożyć na jakiś dowód - uznał były wiceszef MON.

Były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak z PO ocenił, że "podkomisja smoleńska" jest w stanie "kompletnego rozpadu - w sensie personalnym i w sensie efektów pracy".

O poniedziałkową zapowiedź Macierewicza był także pytany w poniedziałek w Sejmie poseł PO, szef zespołu Platformy powołanego do "odkłamywania" teorii dotyczących katastrofy, Marcin Kierwiński. - Po ministrze Macierewiczu, jeżeli chodzi o kwestie smoleńskie, spodziewać się można tylko jednej rzeczy - kolejnych niepotwierdzonych tez, kolejnych kłamstw. Po raz kolejny pan minister Macierewicz wykorzystuje katastrofę smoleńską do własnej polityki - mówił Kierwiński. Wyraził też pogląd, że poniedziałkowa zapowiedź szefa MON ma związek z jego słabnącą pozycją w rządzie i PiS. - Macierewicz, żeby ratować tę swoją słabnącą pozycję, wraca do tematu smoleńskiego. Zawsze tak było - kiedy tylko PiS, bądź sam Macierewicz miał problem zawsze pojawiał się temat katastrofy smoleńskiej - powiedział Kierwiński.

Polityk odniósł się też do piątkowego komunikatu tzw. podkomisji smoleńskiej, w którym podała, że polski rejestrator w samolocie Tu-154M zapisał serię gwałtownych zdarzeń, jak chwilowe załamania przyspieszenia pionowego i bocznego oraz skokowy wzrost temperatury.

Kierwiński przypomniał, że Platforma zwróciła się w zeszłym tygodniu o zwołanie posiedzenia sejmowej komisji obrony narodowej poświęconej pracy podkomisji. - Pan minister mówi, że znaleziono nowe, nadzwyczajne zapisy tzw. polskiej czarnej skrzynki, tylko tych rewelacji nie potwierdzają producenci tej "czarnej skrzynki" - osoby, które odczytywały, na zlecenie prokuratury, tą "czarną skrzynkę". Znowu się więc okaże, że mamy do czynienia z faktem medialnym, z czystą publicystyką, która ma odwracać uwagę od poprzednich kłamstw Macierewicza i od słabnącej pozycji Macierewicza w rządzie - powiedział Kierwiński.

Szef MON pytany w piątek w TVP Info, czy informacje podane tzw podkomisję smoleńską, to przełom w śledztwie dot. wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, odpowiedział: - Tak, to może być przełom, jeśli potwierdzi się, że rzeczywiście mamy do czynienia z takim zjawiskiem; teraz jesteśmy na etapie badania tego, na etapie wykluczania wszystkich innych możliwych, czy ewentualnie prawdopodobnych wyjaśnień tego zjawiska.

Według niego to zjawisko mogło zajść przed serią awarii. Dodał, że naukowcy badają, czy w tej sprawie można wykluczyć wszystkie inne możliwości - np. skok temperatury spowodowany zjawiskiem zewnętrznym.