Podkomisja smoleńska: Potwierdzamy słowa szefa MON Fotorzepa, Jakub Kamiński

Podkomisja do Ponownego Zbadania Katastrofy Lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku w pełni potwierdza słowa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, co do natury zjawisk zapisanych przez jeden z rejestratorów Tu-154M - poinformowano w czwartkowym komunikacie MON.

