Cezary Jurkiewicz: Zapowiedź końca miesięcznic powinna przynieść uspokojenie

W 88. miesięcznicę katastrofy smoleńskiej, Krakowskim Przedmieściem przeszedł Marsz Pamięci. Poprzedziła go msza św. w intencji ofiar, którą odprawiono w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. - Wierzę, że w ósmą rocznicę staną tu pomniki i usłyszymy ostateczną odpowiedź o katastrofie smoleńskiej" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wtedy - po 96 marszach, a ofiar było przecież 96 - będziemy mogli powiedzieć: "kończymy" - dodał.

Do tej deklaracji na antenie TV Republika odniósł się szef klubu radnych PiS w Warszawie i jeden z organizatorów miesięcznic, Cezary Jurkiewicz.

Jurkiewicz powiedział, że tego typu zapowiedzi pojawiały się już wcześniej, jednak nie były "skonkretyzowane". - Mowa była o tym, że będziemy chcieli, żeby zaistniały pomniki, aby w ten sposób zakończyć Marsze Pamięci - powiedział polityk PiS, dodając, że wypowiedź prezesa PiS powinna przynieść "pewne uspokojenie".

Jurkiewicz przyznał, że jest bardzo ciekaw "reakcji strony przeciwnej". - Dlatego że do tej pory narracja była taka, że to wszystko trzeba robić, żeby zablokować (Marsze Pamięci), w tym momencie pojawia się termin końcowy. Nie wiem, jak się zachowają kontrmanifestanci, dla mnie znamiennym wczoraj było to, że wśród protestujących nie było żadnych polityków totalnej opozycji - zaznaczył.

- Nie wiem, na ile (politycy opozycji) zorientowali się, co im służy, a co im nie służy, bo z pewnością wszystko, co robią, robią tylko pod względem tego, jakie są sondaże - przekonywał polityk PiS. Podkreślił, że celem organizowania miesięcznic jest to, aby pamięć o Smoleńsku nie zniknęła.

Jurkiewicz zwrócił też uwagę, że nie wszyscy, którzy stali poza barierkami, w momencie gdy przechodził Marsz Pamięci, protestowali. - Wielu z tych ludzi przyszło, żeby w ciszy tam stać - zauważył. Jego zdaniem, "ludzie poszukują prawdy" w związku z tym, co wydarzyło się w Smoleńsku.

Poseł PiS Waldemar Buda przekonywał w piątek w TVP Info mówił z kolei, że w kwestii katastrofy smoleńskiej, jest pewien "katalog dowodów i okoliczności", które należy zweryfikować. - Ten czas do kwietnia (8. rocznicy katastrofy - PAP) prawdopodobnie wystarczy, żeby te dowody przeprowadzić, żeby te okoliczności, wątpliwości sprawdzić - ocenił.

Poseł PiS przyznał jednocześnie, że wszystkiego nie da się sprawdzić "w związku z tym, że nie mamy dostępu do wielu rzeczy, które są w posiadaniu prokuratury rosyjskiej, chociażby wraku". - Ale te dowody, które będą możliwe do przeprowadzenia, na pewno zostaną przeprowadzone i jakie będą efekty, prawdopodobnie już w kwietniu będziemy wiedzieć - zapewnił Buda.