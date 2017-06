Mariusz Błaszczak: Władysław Frasyniuk nie stoi ponad prawem

Sondaż IBRiS: Co trzeci głos na PiS

W sobotę wieczorem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie kilkadziesiąt osób zakłóciło obchody miesięcznicy smoleńskiej; usiadło na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki. Policja usunęła kontrmanifestantów z trasy marszu, wśród nich był Władysław Frasyniuk, opozycjonista z czasów PRL.

Policja skierowała blisko sto wniosków do sądu za blokowanie jezdni na drodze marszu. 11 osób przyjęło mandaty. Nikt nie został zatrzymany - informowała KSP. Jak podała policja, Frasyniuk odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Grozi za to do trzech lat więzienia.

- Policja broniła porządku. Jest grupa ludzi z totalnej opozycji, którzy - tak jak mówili - będą walczyć z rządem poprzez ulicę i poprzez zagranicę. Oni to robią - powiedział Błaszczak.

Szef MSWiA dodał, że "wszyscy są równi wobec prawa, Władysław Frasyniuk także jest równy wobec prawa, nie stoi ponad prawem".

- Użył siły, wszystko na to wskazuje, wobec policjanta. To jest w każdym kraju złamanie prawa i w związku z tym sąd osądzi, w jakim zakresie doszło do złamania prawa - zaznaczył Błaszczak mówiąc o Frasyniuku.

Już w niedzielę MSWiA oświadczyło, że Frasyniuk "użył siły fizycznej wobec policjanta i blokował legalne zgromadzenie - będzie odpowiadał za naruszenie nietykalności funkcjonariusza na służbie, w Polsce wszyscy są równi wobec prawa".