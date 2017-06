Gen. Roman Polko: Nie można się tłumaczyć rozmiarem katastrofy

Prezydent Lech Kaczyński i gen. Roman Polko - zdjęcie z 2008 roku. Generał Polko w latach 2006-2008 był zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a przez kilka miesięcy także p.o. Szefa BBN

Foto: Fotorzepa/Jakub Kamiński

- Spójrzmy na głośną ostatnio sprawę Magdaleny Żuk: gdy jej ciało wróciło do Polski, zostało ponownie przebadane. A w przypadku tragedii, w której zginęły najważniejsze osoby w państwie, po przewiezieniu ciał ofiar do kraju, nie otwierano trumien, nie zrobiono tego, co trzeba - zwraca uwagę gen. Roman Polko w rozmowie z fronda.pl.