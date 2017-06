Barbara Nowacka o informacji prokuratury na temat ekshumacji: Epatowanie obrzydlistwem

Prokuratura poinformowała przed kilkoma dniami, że przeprowadzone dotychczas ekshumacje wykazały, iż w wielu grobach znajdowały się fragmenty ciał kilku ofiar. Fragmenty ciała dwóch innych osób miały znaleźć się m.in. w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Nowacka przekonywała w TVN24, że rodziny ofiar "wiedziały, że był bałagan", który - jej zdaniem - musiał doprowadzić do tego, że w trumnach "będą fragmenty innych zwłok". - Podejrzewam, że my wiedzieliśmy to bardziej niż ktokolwiek inny, bo obserwowaliśmy z bliska, w jaki sposób wszystko w Polsce funkcjonowało - zaznaczyła.

Informacje przekazywane obecnie przez prokuraturę Nowacka nazywa "epatowaniem obrzydlistwem". - Już się nie pamięta o naszych bliskich, pamięta się o ich kawałkach ciał. I to naprawdę boli - stwierdziła.

Nowacka mówiła też, że tuż po katastrofie "nie wszyscy chcieli", by otwierać trumny ofiar przed pogrzebami, bo "atmosfera była taka, że wszyscy chcieli, bez względu na poglądy, żeby odbyły się pogrzeby".

Nowacka ubolewała też, że obecnie Polaków spotyka "epatowanie turpizmem".

- Ja już nie mogę słuchać o tym roztkliwianiu się nad bólem rodzin, to jest ból całego społeczeństwa - podsumowała.