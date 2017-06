Kazimierz Nowaczyk: Przechodzimy do kolejnych eksperymentów

- Dużą część materiałów mamy już zgromadzonych, do tego dochodzi dokumentacja napływająca z różnych miejsc, gdzie była rozproszona. Przechodzimy do intensywnych badań, kolejnych eksperymentów, symulacji. Przewidujemy bardzo intensywną pracę w najbliższych miesiącach - poinformował Nowaczyk w telewizji "Republika".

Pytany o ewentualny termin zakończenia prac powiedział, że jest to bardzo trudne do określenia.

- Robimy plany, zakładamy terminy ale niejednokrotnie przekonaliśmy się o tym, że kierunek badań i ich wyniki naprowadzają nas na nowe ślady, i musimy szukać do tego dodatkowych materiałów, albo przeprowadzać dodatkowe eksperymenty lub dodatkowe badania. To oczywiście zmienia nasz terminarz - zaznaczył.

Przyznał, że pracę podkomisji utrudnia brak wraku samolotu, ale - jak dodał - eksperci próbują odtworzyć jego wygląd przy pomocy zebranych zdjęć szczątków.

- Mrówcza pracy, zgromadziliśmy ok. 30 tys. zdjęć i w oparciu o te zdjęcia prowadzone jest praca. (...) Jeżeli nawet nie uda się uzyskać wraku to będziemy dążyli do ustalenie przyczyn katastrofy, stosując takie niestandardowe działania - powiedział.

Podkomisja smoleńska, powołana przez MON, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy rozpoczęła pracę w marcu 2016 r. 10 kwietnia br. opublikowała film podsumowujący dotychczasowe badania. Wynika z niego, że polski Tu-154M w Smoleńsku został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad brzozą. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę eksplozji podkomisja uznała "ładunek termobaryczny inicjujący silną falę uderzeniową".

To zupełnie odmienne wnioski niż te, do których doszła Komisja Badania Wypadków Lotniczych, której przewodniczącym był ówczesny szef MSWiA Jerzy Miller. W opublikowanym w lipcu 2011 r. raporcie komisja Millera stwierdziła, że przyczyną katastrofy było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, a w konsekwencji zderzenie samolotu z drzewami, prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji maszyny. Komisja podkreślała, że ani rejestratory dźwięku, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu.