Marek Sawicki: "Nekropolityka" na trumnach smoleńskich

Były minister rolnictwa Marek Sawicki z PSL

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

- Ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej to dowód na to, że na trumnach smoleńskich uprawiana jest "nekropolityka". To najbardziej smutne, co mogło Polskę spotkać po tej wielkiej katastrofie – uważa poseł Marek Sawicki z PSL.