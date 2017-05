Poseł PiS Marcin Horała: Jest tradycja wspólnych grobów: Katyń, Charków...

Szef klubu PO we wtorek w TVP1 powiedział, że ofiary katastrofy smoleńskiej powinny być pochowane we wspólnym grobie.



- Uważam, że najrozsądniej dzisiaj byłoby, gdyby te wszystkie ofiary były w jednym, wspólnym grobie i wtedy nie mielibyśmy podziału na dwie Polski. Mielibyśmy wspólne obchody i wspólną dobrą pamięć o wszystkich ofiarach - mówił Neumann.

Poseł PiS Marcin Horała, odnosząc się do wypowiedzi Neumanna napisał na Twitterze: "Jest tradycja wspólnych grobów: Katyń, Charków, Miednoje, Bykownia, tyle innych. Na Łączce też wrzucali razem do dołów".

Horała w innym twittcie skomentował słowa Neumanna słowami "sowiecka mentalność".

Do wypowiedzi Neumanna odniósł się także rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "W Katyniu, na Łączce chowano Polaków w zbiorowych mogiłach. To traumatyczne sprawy dla naszego Narodu. O co chodzi Neumannowi" - napisał na Twitterze Kaleta.

O wypowiedź Neumanna pytany był też we wtorek wiceszef PO, b. minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

- Uważam, że przewodniczący Neumann zwrócił uwagę na to, że zdarza się przy takich wielkich tragicznych katastrofach lotniczych, takich jak w Lesie Kabackim część ofiar jest w zbiorowej mogile i też nie należy z jego opinii i wypowiedzi wyciągać jakiś wniosków - podkreślił.