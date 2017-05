Ekshumacje: W grobie Aleksandry Natalli-Świat szczątki kilku osób

Informację tę przekazał mąż tragicznie zmarłej Natalli-Świat. Jacek Świat powiedział, że ekshumacje ukazały skalę nieprawidłowości. Dodatkowo, jego zdaniem, nie jest przypadkiem, sposób potraktowania ciał generałów.

– To nie jest tylko rosyjski sposób myślenia i rosyjski duch w podejściu do zmarłych. Tutaj odpowiedzialność spada na nasze władze. To one zgodziły się oddać śledztwo Rosjanom. Ci ludzie kłamali i łgali w żywe oczy w mediach, w parlamencie; mówili, że wszystko jest dobrze, pod kontrolą, a Rosjanie są naszymi przyjaciółmi. W tym kłamstwie żyliśmy przez miesiące, a nawet lata - powiedział w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie".

Prokuratura Krajowa potwierdziła informacje "Faktu", że w trumnie byłego dowódcy Wojsk Specjalnych gen. Włodzimierza Potasińskiego znajdowały się szczątki trzech innych osób. W poniedziałek PK informowała, również po tekście "Faktu", w trumnie b. Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, gen. Bronisława Kwiatkowskiego znaleziono szczątki innych osób. Na początku roku okazało się, że zamienione zostały ciała b. szefa PKOl Piotra Nurowskiego i b. prezydenckiego ministra Mariusza Handzlika.