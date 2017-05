W Żytomierzu odsłonięto tablicę Lecha Kaczyńskiego

Tablica znajduje się na budynku z numerem jeden na ulicy Lecha Kaczyńskiego, nazwanej jego imieniem w 2016 roku.

„Pamięci Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przyjaciela Ukrainy” – głosi umieszczony na tablicy napis.

Odsłonięcia tablicy dokonali m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i wicepremier Ukrainy Hennadij Zubko.

Minister Kwiatkowski mówiąc o uroczystości, stwierdził: „To przypomina rolę i pokazuje Polakom, ale przecież także Ukraińcom, tym wszystkim, którzy mieszkają tutaj na Żytomierszczyźnie, jakie znaczenie dla relacji polsko-ukraińskich miał i co wniósł prezydent Lech Kaczyński. (…) Dzisiaj widzimy, że to wszystko, co robił Lech Kaczyński, spotkało się ze zrozumieniem i wdzięcznością”.

Wicemarszałek Terlecki odniósł się do relacji polsko-ukraińskich. „Stosunki polsko–ukraińskie miewają takie słabsze chwile, ale generalnie przecież chodzi nam o to, żeby były jak najlepsze. Myślę, że chodzi o to obu stronom i taka uroczystość jak dzisiaj jest okazją, żeby przypominać, że zarówno w nie tak dawnej przeszłości – jak ta za prezydentury Lecha Kaczyńskiego - jak i dziś, współpraca Polski z Ukrainą jest kluczowa dla bezpieczeństwa, rozwoju regionu”.

Wicepremier ukraińskiego rządu przypomniał o działaniach prezydenta Lecha Kaczyńskiego na rzecz integracji europejskiej Ukrainy. „Zrobił bardzo dużo, żeby Ukraina była dziś krajem europejskim. (…) Lech Kaczyński zawsze wspierał Ukrainę. Był człowiekiem, który żył przyszłością” - powiedział.

Tablica powstała dzięki wieloletnim staraniom działającego w Żytomierzu Zjednoczenia Szlachty Polskiej, a ufundowała ją Fundacja Wolność i Demokracja.